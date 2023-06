Opinión (*) El día que Cristina se puso de rodillas

Cristina Fernández dejó su cargo al finalizar el segundo mandato el 9 de diciembre del 2015. El mismo día realizó un multitudinario acto de despedida en la Plaza de Mayo. Mauricio Macri asumió 24 horas después. Los atributos (el bastón y la banda) le fueron colocados por Federico Pinedo. Entonces titular provisional del Senado. Mucho se conjeturó sobre los motivos de aquel desencuentro entre la dama y el ingeniero. La vicepresidenta reveló la verdad cuando en 2019 publicó su libro “Sinceramente”. Fue para evitar “una rendición”, consideró.

Nunca debió haber imaginado que ocho años después volvería a repetirse el desafío frente a un hombre, Sergio Massa, que supo pavonearse junto al ex presidente en foros internacionales. En ese largo recorrido, quedó a la vista en los últimos días, Cristina fue quedando con retazos de su verdadero poder, al punto de haberse tenido que inclinar ante su ministro de Economía, un raquítico Presidente y los caudillos provinciales e intendentes del PJ, que terminaron de imponerle la fórmula para las elecciones.

Ese plano se puede auscultar de dos maneras. Descubrir la sagacidad y el oportunismo de Massa para imponer condiciones. También, la enorme fragilidad política del kirchnerismo y La Cámpora que han pagado carísimo su costumbre de vivir colgados solo de la falda de la jefa. Habría que señalar algo. Los mismos gobernadores que acorralaron a la vicepresidenta fueron los encargados de desdoblar las elecciones en las provincias para distanciarse de una posible derrota nacional. Cumplido el cometido retornaron con exigencias a la escena.

El fracaso político kirchnerista tuvo un símbolo. Fue Eduardo De Pedro. Designado como quinta columna en el gobierno de Alberto Fernández, habría sido incapaz estos cuatro años como ministro del Interior de alguna articulación política distinta a la lealtad permanente con Cristina. Su postulación en un video quedó ridiculizada cuando todos los gobernadores del PJ –salvo el tucumano Osvaldo Jaldo, en solidaridad con Juan Manzur-- le dieron la espalda. Cristina también prescindió rápido del “hijo de la generación diezmada”, no bien se sintió aislada por Massa y sus socios.

El ministro de Economía se comportó respetando aquella sentencia que en medio de una de las tantas crisis internas había lanzado su mujer, Malena Galmarini: “Massa se queda hasta el final, porque el final es cuando se vaya Massa”. Ocurrió a mediados de abril. Ante ese dilema se encontraron Cristina y el kirchnerismo. Con una economía vecina al derrumbe, altísima inflación y una asistencia financiera pendiente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Trabada por la desconfianza que genera la Argentina. Con la renuencia especial de Alemania y Japón.

El 14 de junio, día de cierre para la inscripción de alianzas, Massa había hablado en Olivos con Alberto sobre la necesidad de una lista única para que la campaña no agravara el cuadro económico. Luego de decirle que no estaba dispuesto a bajar a Daniel Scioli, le aconsejó con sorna: “Pedíselo a tu jefa, que es Cristina”.

El ministro ensayó gestiones que no tuvieron éxito en el entorno de la vicepresidenta. Intuyó que ni ella ni su hijo, el diputado Máximo Kirchner, hacían demasiado para satisfacer aquel pedido. Entonces lanzó frente a Cristina la intimación que contó con la complicidad de los gobernadores y, aunque cueste creerlo, del Presidente. Alberto sintió que había llegado su tiempo de revancha. Logró introducir a Agustín Rossi, el jefe de Gabinete, como acompañante de Massa. Se regodeó con la nueva actualidad: después de dos décadas, es la primera vez que el kirchnerismo puro desaparece de la principal oferta electoral. Alguna vez afirmó que esa sería su misión a cumplir antes de la despedida.

Massa delegará el ministerio en uno de los hombres de confianza. Sostiene que su postulación beneficiaría las negociaciones con el FMI. No podría auto boicotearse. Un pensamiento similar circuló entre los gobernadores en las horas de la definición de la fórmula. ¿Será lo mismo que cavila el kirchnerismo? El optimismo compulsivo del ministro quizá no le permite reparar en otras circunstancias. ¿Qué sucederá con la economía si resulta derrotado en las PASO?. ¿Cómo hará campaña con una inflación muy por encima del 100%? ¿Cómo será el tránsito hasta octubre y el balotaje posible de noviembre? .

Cristina y el kirchnerismo resolvieron replegarse en Buenos Aires de la mano de Axel Kicillof. En ese universo algunas cosas también empezaron a cambiar. No menos de una docena de intendentes del Conurbano respaldaron la maniobra de Massa. Los mismos que objetan el manejo que Máximo está haciendo del PJ bonaerense. La vicepresidenta imaginó que puede edificar su resistencia entre el principal distrito electoral y las provincias del PJ del NOA y el NEA. Habrá que verlo.

Algunos de esos gobernadores se molestaron por la forma desembozada con que el kirchnerismo, en sociedad con la izquierda, apañó la violencia en Jujuy, comandada por Gerardo Morales. Su vecino de Salta, Gustavo Saenz, aliado de Massa, estuvo cerca de padecer un trastorno similar. El centralismo molesta siempre, más allá muchas veces de las filiaciones partidarias e ideológicas.

Para entender la gravedad y la profundidad política de los acontecimientos de Jujuy no habría que afincarse sólo en los actos de violencia o la lluvia de piedras. Afloran aspectos centrales que arrojan enigmas sobre la futura gobernabilidad de la Argentina. La posibilidad de realizar transformaciones requerirá de amplios consensos. Morales encaró la reforma de la Constitución provincial tras una elección de constituyentes que en mayo juntó el 49.5% de votos oficiales con el 22% del PJ y el 11% de la izquierda.

Esos números quedaron traducidos en 29 representantes radicales, 13 peronistas y 6 de la izquierda. Los últimos renunciaron antes de la sanción. Dos peronistas sufragaron en contra. Cuarenta constituyentes terminaron aprobando la reforma. Consenso indiscutido. Sin embargo, la norma fue puesta en jaque por una minoría activa y salvaje en la calle. El interrogante es: ¿de qué otra forma podrán articularse los grandes acuerdos que predica la dirigencia nacional para intentar salir del pozo?

El problema kirchnerista con Jujuy no sería la reforma. Ni siquiera la reglamentación de las protestas que prohibirían los cortes de rutas y de calles. El quid lo representa la extinción definitiva en que ingresó la organización de Milagro Sala, llamada Tupac Amaru. Se hicieron formidables negocios con dineros del Estado Nacional. Incluso los “Sueños Compartidos” promovidos por las Madres de Plaza de Mayo. La mujer cumple una condena de 13 años de prisión. Ha sido una pelea que Morales viene ganando en la política, en la Justicia y en las urnas.

En un espejo se replica Chaco. Allí estalló el escándalo por el crimen espantoso de la joven Cecilia Strzyzowski, nuera de Emerenciano Sena, líder de una organización piquetera financiada por la administración de Jorge Capitanich. Desde allí se giraron $ 800 mil incluso cuando la investigación estaba en curso. El jueves el propio mandatario ordenó una auditoría e intervención. Habrá que ver qué ocurre con los papeles y los asientos contables de la organización. Hay ojos colocados sobre la ministra de Seguridad y Justicia provincial, Gloria Salazar.

Con aquella rebelión que estimuló en Jujuy, el kirchnerismo terminó de hacerle un favor a Juntos por el Cambio. Después de meses de luchas intestinas la coalición opositora cerró filas ante el peligro. Hubo otra derivación: los dos grandes contendientes, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ordenaron sus nominaciones. El jefe de la Ciudad confirmó a Morales como acompañante de fórmula. Fortaleció el músculo de la autoridad que no pocos descubrían escasamente tonificado del candidato a Presidente. Optó por Miguel Angel Pichetto como primer diputado por Buenos Aires. Uniendo al radical y al peronista podría descifrarse la intención de convertir al futuro Congreso en ámbito de fragua para acuerdos políticos. Aún en las horas febriles del cierre, Larreta tuvo contacto con Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que competirá en las PASO con una fórmula junto a Florencio Randazzo. Quizá porque detrás de esa presa irá también Massa.

Bullrich pensó primero en las PASO para definir la ecuación. Buscó ratificar su línea dura con la designación del radical mendocino Luis Petri. Efecto, tal vez, del reseteo que sufrió la figura de Morales por la violencia en Jujuy. La candidata continuó prometiendo un cambio profundo y decidido. Sin concesiones. No dejó de pensar tampoco en el día después. Anunció que si gana las PASO llamará de inmediato a Rodríguez Larreta. Para integrar los equipos. Si perdiera acudiría de inmediato a visitar al jefe de la Ciudad. Su último hilván fue con otro radical: Maximiliano Abad, que iba a ser en principio candidato a vice, como senador por Buenos Aires.

El teatro principal exhibió además al diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, con muchísimas dificultades para cerrar sus listas y conflictos internos. No llegó a completarlas en todos los distritos de Buenos Aires. ¿Qué será en definitiva el candidato libertario?

La finalización de esta etapa rumbo al recambio presidencial mostró variaciones en el paisaje. El temor permitió recuperar a Juntos por el Cambio un sentido de unidad. Exhibe una oferta electoral competitiva hacia la sociedad en las PASO que el oficialismo no brinda. Aunque Cristina no haya sido arquitecta esta vez, el oficialismo volvió a imponer un inescrupuloso pero potente factor sorpresa. Arrojó candidatos por la ventana, que mansamente se dejaron arrojar. No resignar el poder, según la biblia peronista, también exige temeridad.

Correo, tal vez, para muchos que ya lo daban por vencido.

(*) Eduardo van der Kooy - Clarín