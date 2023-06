Entre lágrimas, Andrea Taboada se despidió al aire de LAM

Durante el fin de semana pasado, Andrea Taboada publicó en sus redes sociales una noticia que sorprendió al periodismo de espectáculos. “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente le agradezco a todos mis compañeros”, escribió durante la madrugada del domingo. Además hizo una distinción especial para el conductor del ciclo y a la productora: “A Ángel de Brito y Mandarina Televisión”, especificó.

Increíble: Angel y Yanina despidieron a Taboada pero la mano de Latorre sólo consolaba al conductor. pic.twitter.com/cbSWT59aFX — TeleBizarra (@TeleBizarra) June 24, 2023

La situación causo gran revuelo y los programas del rubro fueron a buscar su palabra. “Fueron días muy movilizantes, me enteré el viernes a la tarde en una reunión con la productora y son decisiones que a mí me exceden”, señaló a Intrusos (América). Cuando le preguntaron si había llorado, señaló con sinceridad: “Sí, lloré el día de la reunión y el fin de semana estaba triste, me quedé guardada”.

“Traté de mirar una serie pero a los cinco minutos la cabeza se me fue para LAM. Me dijeron que era por cambios, renovación, como pasa en todos los paneles”, explicó Andrea, muy triste por esta modificación en su carrera laboral. Vale aclarar que también dejó el ciclo Estefi Berardi, pero su manera de comunicarlo fue diferente, sin manifestar ningún dolor y entusiasmada por su futuro en Pasaplatos.

El conductor Ángel de Brito también recurrió a sus redes personales para hablar del cambio en su panel. “Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo”, expresó el periodista en una historia de Instagram. Y luego, enfrentó los rumores sobre una supuesta pelea con Taboada.

“No se rompió ni la amistad ni nada, estamos en un momento como de impasse de la amistad. Son diferencias personales pero nada grave y tampoco tienen nada que ver con la salida, no es una traición como se está diciendo tampoco. Esto es algo muy hablado, para mí también fue muy difícil tomar la decisión, y entiendo que esté entre enojada y triste, pero bueno el programa es así, va rotando justamente para alimentar al programa”, explicó.

Si bien la salida de la periodista estaba pautada para el viernes 30, se produjo una semana antes, lo que alimentó las versiones de un enfrentamiento con el conductor. Pero los protagonistas lo desmintieron, asegurando que se debía a cuestiones vinculadas al futuro profesional, que será en la misma productora y en el mismo canal, como parte del equipo que acompañará a Mariana Fabbiani en su regreso al aire. Ángel lo dijo en sus redes sociales y Andrea lo ratificó en sus últimos minutos al aire de LAM.

Amiga y querida

“Una excelente profesional, una gran amiga querida por todo el mundo”, dijo el conductor para presentar la despedida de la panelista, hasta este momento la única junto a Yanina Latorre que estuvo las ocho temporadas desde aquel comienzo en 2016 por la pantalla de El Trece.

Emocionada por la situación, Taboada contó que trabajará en El diario de Mariana y agradeció a la conductora y a la productora Mandarina por confiar en ella. “Te agradezco la confianza que me tuviste siempre, aprendo, aprendí y sigo aprendiendo”, le dijo a Ángel mientras la cámara mostraba a Yanina con los ojos llenos de lágrimas.

Dejando atrás algunas discusiones del pasado, las dos históricas se abrazaron en el centro del estudio. “Va a ir todo bien, les agradezco a todos, al equipo de producción, a las angelitas”, dijo la locutora y prometió visitar el programa “si Mariana me deja. LAM es mi casa, gracias a todos un poco por la paciencia”, señaló.

Ya sobre el final, dejó un mensaje para todos los que hacen televisión: “No se maquillen el cerebro. Me lo dijo Santo Biasatti”, reveló, y aprovechó para nombrar también a Marcela Tinayre, Juan Alberto Mateyko, Moria Casán y Carmen Barbieri entre quienes se habían comunicado con ella al conocer la noticia.

“La vas a romper con Mariana, vas a trabajar con la mejor conductora de la tele y vas a volver a LAM cuando quieras”, la despidió formalmente De Brito. “Quién va a decir ‘LAMMMM’?”, preguntó Taboada respecto a su marca registrada del ciclo, y todos sonrieron dando a entender que ese rol quedaba vacante. Y después de un emotivo abrazo con el conductor, se comprometieron a volver a viajar juntos.