Patricia Bullrich promete ir por todo y terminar lo que no logró Macri: "Este cambio no va a ser tibio"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich oficializó este viernes al exdiputado nacional de la UCR por Mendoza Luis Petri como su compañero de fórmula para disputar la interna del espacio opositor en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, y aseguró que el binomio que encabeza "no será tibio" a la hora de liderar un "cambio contundente, consistente, con carácter y decisión".

"Todos los argentinos que nos escuchan saben que esta fórmula es un equipo que se va a jugar por la gente. Esto no será un cambio más. No va a a ser tibio. Será un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más", señaló Bullrich durante una conferencia de prensa realizada en el hotel NH, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando resta un día para la presentación de las listas de candidatos para las PASO, la titular del PRO -en uso de licencia- afirmó que "este momento" del país necesita "liderazgos de convicción" y agradeció a Petri por haber "aceptado el desafío de cambiar la Argentina".

"Esta fórmula va prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan", aseguró.

Consultada sobre qué postura tomarán los dirigentes de JxC al conocerse los resultados de las PASO, Bullrich afirmó que desde su sector "se van a abrir los brazos " para "recibir" a quienes tienen "otras ideas" dentro de la coalición.

"Al día siguiente de ganar las PASO, vamos a abrir los brazos y ser generosos para recibir a aquellos que piensan distinto, pero en el marco de JxC. La regla es competir y luego estar todos juntos para transitar la parte más importante, que es la elección nacional", resaltó.

En ese sentido, agregó que va a "integrar" a "todo un equipo" y no sólo a algunos dirigentes en particular de la coalición opositora.

"No sólo convocaremos a (el jefe de Gobierno porteño y precandidato por el otro sector de JxC) Horacio Rodríguez Larreta, sino a todo el equipo que está en esa lista", sostuvo.



Durante la conferencia Bullrich también confirmó al titular de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Maximiliano Abad, y al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, como sus primeros candidatos a senador y diputado nacionales por la provincia de Buenos Aires, quienes estuvieron presentes entre el público.

"Muestra una generación de radicales que está acompañando este proyecto de cambio", resaltó Bullrich sobre las designaciones de Abad y Petri.



Además, anunció que la segunda senadora bonaerense será la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico.

Por su parte, Petri agradeció por la postulación a la exministra de Seguridad, a quien ponderó por tener el "coraje y valentía" que el país necesita y por quien dijo sentir "admiración y respeto".

Petri afirmó además que volvería a presentar -como vicepresidente- un frustrado proyecto de ley de su autoría denominado "ley Chocobar", con el que buscó en 2020 brindar "seguridad jurídica" a los miembros de fuerzas de seguridad ante un ilícito fuera de su hora de servicio.

"Por supuesto. En cualquier país de mundo ese policía hubiese sido ascendido y condecorado. Hay que darle un fuerte mensaje y respaldo institucional a las fuerzas de seguridad que se juegan la vida para defender la vida de los argentinos. Hay que proteger a los que nos protegen, como dice Patricia", destacó el exdiputado radical./ Minuto Uno