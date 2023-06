Lionel Messi cumple 36 años. El capitán de la Selección Argentina celebra otro 24 de junio de una vida repleta de éxitos y alegrías que valen la pena repasar. A continuación, una recorrida por 36 momentos clave de su carrera, desde sus inicios en el Abanderado Grandioli hasta la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Será la primera vez que, antes de soplar las velas de la torta, no pedirá el deseo de ser campeón del mundo.

1. Primeros pasos en el Abanderado Grandioli, llegada a Newell’s y héroe de su equipo tras quedarse encerrado en el baño



Si bien muchos vinculan los inicios de Messi en el fútbol a Newell's Old Boys, la realidad indica que antes de pasar a la Lepra deslumbró en otro club: el Abanderado Grandioli. Leo jugó en este pequeño club de Rosario entre 1992 y 1995. “Era magnífico. Hacía lo mismo que hace ahora, pero siendo una pulguita de cinco años. Venía gente a verlo a él”, declaró en su momento David Treves, presidente del club, para El Confidencial.

2. Campeón de la Copa Amistad Cantolao con nueve años: hizo 10 goles entre semifinales y final

En 1997, Messi viajó a Perú junto a sus compañeros de Newell's -los llamaban 'La Máquina- para participar de la Copa Amistad Cantolao. Disputó el campeonato luego de una intoxicación por comer pollo a las brasas, aunque eso no pareció afectarle: hizo siete goles en la semifinal (7-0 sobre Cantolao Cat. ‘89) y otros tres en la final (7-1 sobre Cantolao Cat. ‘87).





3. El "no" de Messi a River

A lo largo de los años se barajaron varias versiones sobre por qué Lionel Messi no terminó jugando en River. En el pasado se llegó a especular con que el Millonario no quiso pagarle el tratamiento, pero el propio Messi se encargó de contar la verdad en 2019: "Yo estaba en Newell's y fui a probarme a la escuela de River, en Rosario. Después me trajeron a Buenos Aires. Eran categoría 85, todos más grandes. Yo jugué 15 o 20 minutos. Me dijeron que vuelva en 10 días con mi categoría. Volví e hice tres o cuatro goles y me dijeron que me quede, que tenía que llevar el pase", empezó contando el capitán de la Selección Argentina en diálogo con Fox Sports.



4. Prueba en Barcelona y firma de contrato en una servilleta

En septiembre del 2000, Messi viajó a España en compañía de su padre para realizar una prueba en el Barcelona luego de las gestiones de los representantes Fabián Soldini, Martín Montero y Horacio Gaggioli. Leo no dejó pasar la oportunidad y demostró todo su potencial, pero tuvo que regresar a Rosario con la promesa de un llamado.

5. Debut no oficial de Messi en Barcelona

Tras deslumbras en las juveniles, el 16 de noviembre de 2003 le llegó el momento de ponerse la camiseta del Barcelona por primera vez. Fue en un amistoso contra el Porto de José Mourinho en el Estadio Do Dragao. Con apenas 16 años y la número 14 en la espalda, Frank Rikjaard lo hizo entrar a los 76 minutos en lugar de Fernando Navarro. Así, empezaba el sueño de un joven argentino que se terminaría convirtiendo en el futbolista más preponderante en la historia del club.

"Fue todo muy lindo. Había bastante jugadores con mucha experiencia como Luis Enrique, Xavi o Rafael Márquez. Jugar con ellos fue muy bueno”, declaró Messi sobre ese momento un par de años más tarde.



6. Primera vez de Messi con la Selección Argentina

El 29 de junio de 2004 quedó grabado a fuego como el día en el que Lionel Messi jugó por primera vez con la camiseta de la Selección Argentina y le cerró la puerta al interés de España. Sin embargo, no fue un partido más, sino que fue un amistoso improvisado ante la Sub-22 de Paraguay para ponerle justamente el broche a La Pulga.

Todo empezó en 2002 cuando Claudio Vivas, en ese entonces ayudante de Bielsa en la Albiceleste, recibió un VHS con el rótulo "Messi" en un hotel de Barcelona. Tras observarlo, le hizo llegar el video a Hugo Tocalli y le recomendó que lo convocara a la Sub-17. No fue llevado ni al Mundial Sub-17 de 2003 ni al Mundial Sub-20 que se disputó a fines de ese mismo año.

7. Debut oficial de Messi con Barcelona

El 16 de octubre de 2004 (casi un año después de aquella primera experiencia en el amistoso ante Porto) Messi tuvo su estreno oficial con la camiseta n°30 del blaugrana. Se dio a los 82 minutos de un clásico catalán ante el Espanyol, por La Liga. Con 17 años, tres meses y 22 días, el rosarino sustituyó a Deco y dio inicio a su carrera profesional.



8. Primer gol oficial de Messi

Tuvo su primer grito sagrado con la camiseta del Barcelona un 1º de mayo de 2005. Messi ingresó a los 42 minutos del segundo tiempo por Samuel Eto'o en un encuentro ante Albacete, en el Camp Nou, por la jornada 34 de La Liga.

A los 44', el árbitro Velasco Carballo le anuló un tanto a instancias del juez de línea. Sin embargo, no se rindió y, tras una exquisita asistencia de Ronaldinho, la tiró por encima del arquero y sentenció el 2-0 definitivo en lo que fue su noveno partido oficial. Lo curioso es que el tanto fue muy parecido al que le habían anulado un par de minutos antes por fuera de juego.



9. Primer título de Messi con la Selección Argentina

Consiguió su primer trofeo con la Albiceleste en el Mundial Sub-20 de Holanda 2005 tras superar por 2-1 a Nigeria en la final. Bajo la conducción de Francisco Ferraro, Lionel Messi deslumbró en el campeonato juvenil: máximo artillero del torneo con seis goles (dos de penal en la final) y premio a mejor jugador del Mundial. ¿Lo curioso? En el debut arrancó en el banco y Argentina perdió. En el segundo duelo fue titular y nunca más salió.



10. El debut fallido de Messi con la Selección Argentina

Lo que se anticipaba como un día para recordar, terminó siendo una dolorosa experiencia para Messi. El 17 de agosto de 2005, Leo tuvo su esperado debut con la mayor en un amistoso contra Hungría en Budapest. A los 18 minutos del segundo tiempo, José Pekerman le dio ingreso en lugar de Lisandro López, pero solamente duró ¡45 segundos en cancha!



11. Primer gol de Messi con la Selección Argentina

A poco del Mundial 2006, más precisamente el 1° de marzo, Lionel Messi consiguió su primer tanto con la camiseta de la Albiceleste en un amistoso ante Croacia, en Suiza. Si bien la Selección terminó cayendo por 3-2, el segundo tanto argentino fue una marca registrada de Leo: recuperó, encaró y abrió el pie para ponerla en el palo más alejado del arquero.

El primer gol de Messi con la Selección Argentina





12. Debut mundialista de Messi y gol vs. Serbia y Montenegro

Este 16 de junio de 2022 se cumplieron 16 años del debut de Messi en una Copa del Mundo. Fue en la fase de grupos de Alemania 2006 ante Serbia y Montenegro en el Veltins-Arena. Con la 19 en la espalda y ante un eufórico Diego Maradona, Leo entró por Maxi Rodríguez a los 30 minutos del segundo tiempo. En tan solo unos minutos se las arregló para asistir a Hernán Crespo y luego convirtió su primer gol en la Copa del Mundo con la pierna derecha.



13. Triplete ante Real Madrid en El Clásico

El 10 de marzo de 2007, un Messi de apenas 19 años tuvo una soberbia exhibición en el Camp Nou y le convirtió tres goles al Merengue. El tercero de ellos fue una recordada galopada que derivó en el 3-3 a los 87 minutos. El Madrid empezaba a sufrir a su mayor verdugo. Fue el primer hat-trick del argentino con el Barça.



14. El gol Maradoniano de Messi vs. Getafe

El 18 de abril de 2007, Barcelona recibió a Getafe en Camp Nou por la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Messi fue el autor de dos de los cinco goles en la victoria 5-2 de los Culés. El primero de ellos fue a los 29 minutos de la etapa inicial, cuando agarró la pelota sobre la banda derecha, dejó a cinco jugadores en el camino (incluyendo al arquero) y emuló a Diego Armando Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México de 1986.

15. Medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

Junto a Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Ángel Di María y compañía, Lionel Messi -con 21 años- consiguió la presea dorada del certamen que se llevó a cabo en China. La Selección Argentina Sub-23 de Sergio Batista ganó los seis partidos que disputó: tras vencer a Costa de Marfil, Australia, Serbia, Holanda y Brasil, la Albiceleste se impuso por 1-0 en la final ante Nigeria con el recordado gol del Fideo.



16. Cabezazo en la final de la Champions League 2009 vs. Manchester United: el gol favorito de Messi

Ya bajo la conducción de Pep Guardiola y con la 10 en la espalda, Barcelona se enfrentaba al Manchester United de Cristiano Ronaldo en la final de la Champions League. El encuentro se disputó el 27 de mayo de 2009 en el Estadio Olímpico de Roma y el Barça logró imponerse con un merecido 2-0. El segundo tanto fue justamente un cabezazo de Messi a 20 minutos del final, un recurso poco visto en él, pero que en aquella oportunidad le sirvió para vencer a Edwin van der Sar y levantar su segunda Orejona (estaba en el plantel en la UCL de 2006). El propio Lionel catalogó ese gol como el más lindo de su carrera.

El gol de Messi vs. Manchester United en la final de la Champions League 2009





17. Primer Balón de Oro de Messi

El 1° de diciembre de 2009, Lionel Messi se impuso en las votaciones y fue galardonado por primera vez con el Balón de Oro, distinción que se le otorga al mejor jugador del año. Lo que no sabía es que tiempo después se convertiría en el más ganador del prestigioso premio con ¡siete!



18. Gol con el pecho a Estudiantes de La Plata y sextete con Barcelona

El 19 de diciembre de 2009, Barcelona y el Estudiantes de Alejandro Sabella se enfrentaron en en Abu Dabi por la final del Mundial de Clubes. El Pincha se adelantó con un tanto de Mauro Boselli, pero Pedro lo empató a dos minutos del final y luego Messi convirtió un icónico gol de pecho para darle el título al culé en la prórroga. Así, el Barça consiguió el famoso sextete: campeón de La Liga, Copa del Rey, UEFA Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de España y Supercopa de Europa.



19. Cinco goles al Bayer Leverkusen en la Champions League

Nadie en la historia había convertido cinco goles en la Champions League hasta que Messi enfrentó a Bayer Leverkusen en el Camp Nou el 7 de marzo de 2012. Aquel día la Pulga sorprendió al mundo con una performance goleadora para el recuerdo en el 7-1 sobre el conjunto alemán, por la vuelta de octavos de final.

20. Nacimiento de su primer hijo: Thiago Messi

El 2 de noviembre de 2012 nació Thiago Messi en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona. Junto a Antonela Roccuzzo, Leo afrontaba una faceta nunca antes experimentada: la de padre. Luego la familia se agrandaría con las llegadas de Mateo y Ciro.



22. El monstruoso año de los 91 goles de Messi

La Pulga también tiene el récord de más goles oficiales en un año calendario. En 2012 convirtió 91 tantos en 69 partidos: 79 goles con Barcelona (59 en La Liga, 13 en Champions League, cinco en Copa del Rey y dos en Supercopa de España), y 12 goles con la Selección Argentina. Superó los 85 gritos de Gerd Muller con el Bayern Munich. De yapa, también repartió 24 asistencias. Monstruoso.



23. Messi se convierte en el jugador argentino con más títulos

Tras ganar La Liga 2014/15 con Barcelona, el argentino alcanzó los 24 títulos en su carrera. Luego ganaría muchos más, pero en ese entonces dejó atrás a Esteban Cambiasso (23) y estiró la ventaja sobre Alfredo Di Stefano (22) y Carlos Tevez (20).



24. Messi se convierte en el máximo goleador histórico del Barcelona

El 16 de marzo de 2014, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del Blaugrana. Lionel se despachó con un triplete en la goleada por 7-0 sobre Osasuna y superó la marca de 369 tantos de Paulino Alcántara.



25. Messi se convierte en el máximo goleador histórico de La Liga

Hacer tripletes para superar récords se hizo costumbre para Leo en 2014. El 22 de noviembre Barcelona goleó 5-1 a Sevilla en el Camp Nou por La Liga. Messi llegaba al encuentro con la posibilidad de igualar la marca histórica de Telmo Zarra (251) en la Primera División de España, pero el argentino no solo lo alcanzó, sino que se lució con un hat-trick y se subió a la cima de la tabla ese mismo día.



26. Messi se convierte en el máximo goleador histórico de la Selección Argentina

Un nuevo récord goleador. Con su memorable tanto de tiro libre a Estados Unidos en las semifinales de la Copa América Centenario 2016, el capitán de la Albiceleste superó los 54 goles de Gabriel Batistuta y se convirtió en el máximo artillero del combinado nacional.



27. Gol agónico contra Real Madrid y celebración icónica en el Santiago Bernabéu

Sin dudas uno de los momentos más recordados de Messi fue el que protagonizó en el Bernabéu el 23 de abril de 2017. Real Madrid y Barcelona se enfrentaban en plena lucha por La Liga y el desenlace fue digno de una película de Hollywood.



28. La boda de Messi con Antonela Roccuzzo

Tras diez años de noviazgo y dos hijos en común, el 30 de junio de 2017 Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casaron en uno de los salones del City Center de Rosario en presencia de 260 invitados. Abel Pintos les cantó en vivo 'Sin principio ni final', una de las canciones favoritas de Antonela.



29. Triplete de Messi ante Ecuador para sellar la clasificación de la Selección Argentina a Rusia 2018

La Albiceleste de Jorge Sampaoli enfrentaba a Ecuador en Quito con la misión de ganar para clasificar al Mundial. La posibilidad de quedar afuera se hizo más presente que nunca antes del minuto de juego con el tanto de Romario Ibarra para los locales. Sin embargo, Messi apareció cuando más se lo necesitó: dio vuelta el encuentro con un emotivo hat-trick (12', 20' y 62') y la Selección Argentina consiguió su boleto directo a la Copa del Mundo.



30. Messi se convierte en el jugador con más Balones de Oro

El 2 de diciembre de 2019 el argentino se impuso en la votación a Virgil van Dijk, consiguió su sexto Balón de Oro y se despegó de los cinco de Cristiano Ronaldo. No conforme con ello, en 2021 (en 2020 no se entregó por la pandemia de Covid-19) sumó el séptimo a su cuenta.



31. El famoso burofax de Messi y su salida fallida de Barcelona

El 25 de agosto de 2020 se produjo una revolución en Barcelona y en el mundo del fútbol. La noticia del burofax de Messi, en el que pedía explícitamente que se ejecute la clausula de salida del club, cayó como baldazo de agua fría para los fanáticos que nunca se imaginaron este desenlace en la extensa historia de amor entre el jugador y el club. No obstante, las cosas cambian, y así lo demostró el argentino.

Quedó entre la espada y la pared: podía continuar con su intención de salida, pero para eso debía hacerle un juicio al club que tanto le había dado. Entonces decidió quedarse contra su voluntad y esperar hasta que llegara el 30 de junio de 2021, fecha en la que venció su contrato.



32. Repentina salida del Barcelona y llegada al PSG

Tras la dimisión de Bartomeu y ya con el nuevo presidente -Joan Laporta- en ejercicio, las partes rápidamente acercaron posiciones. La situación económica y financiera del club necesitaba de un gesto de Messi para definir los números del nuevo contrato, y el futbolista pidió a cambio un plantel que le permitiera ser competitivo.

A partir de ese momento, el gran inconveniente del conjunto catalán comenzó a ser la masa salarial que lo complicaba para cumplir con el Fair Play Financiero. El presidente de La Liga, Javier Tebas, se mostró inflexible en todo momento y rechazó de forma rotunda que pudiera existir alguna excepción.



33. Consagración en la Copa América 2021

Después de haberse quedado a las puertas en el Mundial de Brasil 2014 y las Copas Américas de 2015 y 2016, el ansiado título con la mayor llegó. El 10 de julio de 2021, la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni se consagró campeón de la Copa América 2021 tras de vencer por 1-0 a Brasil en el Maracaná con gol de Ángel Di María. Luego del silbatazo final, todos los jugadores se fundieron en un emotivo abrazo con Lionel. Así, se puso fin a una sequía de 28 años sin trofeos para la Albiceleste.

34. La gloria eterna en el Mundial de Qatar 2022

Leo arrancó la que posiblemente haya sido su última Copa del Mundo masticando bronca por la sorpresiva derrota 2-1 en el debut con Arabia Saudita y, exactamente 26 días después, la cerró con lágrimas en los ojos, en alzas de Sergio Kun Agüero, y con el máximo trofeo dorado en brazos.



No fueron las únicas conquistas en tierras árabes del N°10, que jugó los siete partidos en estado de gracia absoluta y dejó su firma en todas las instancias. En fase de grupos lo sufrió Arabia y México, en octavos Australia, en cuartos Países Bajos -serie recordada por su Topo Gigio a Louis Van Gaal y su ya histórico "andá pa' allá, bobo" a Wout Weghorst-, en semis Croacia -allí sacó a bailar a Joško Gvardiol- y en la cita definitiva le anotó por duplicado al último campeón.

35. El punto final en PSG

El crack rosarino, ganador del Balón de Oro 2021, fue ovacionado en su llegada a la capital francesa y, luego de dos temporadas, se terminó marchando entre insultos y silbidos más allá de haber convertido el gol que le dio al equipo la Ligue 1. Él mismo reconoció días atrás que "no era feliz" y que la relación con los hinchas se rompió en algún momento del ciclo, posiblemente cuando París-Saint Germain fue eliminado de la Champions League, el gran objetivo de todos.



36. Regreso frustrado a Barcelona y apuesta en Inter Miami

Más allá de que la Pulga manifestó sus ganas de jugar nuevamente e el club que lo vio nacer y con el que conquistó Europa, el Barça jamás le dio garantías para concretar su vuelta. Hubo reuniones con su padre Jorge, es cierto, pero con el paso de los días se fueron desvaneciendo las posibilidades y Messi terminó cambiando de rumbo.

Con la chance del conjunto culé cada vez menos segura, apareció el Inter Miami de David Beckham con un ambicioso proyecto económico y deportivo y terminó convenciendo a Messi, quien decidió "salir un poco del foco" y "pensar más en la familia". Todavía no se puso la camiseta rosa de la franquicia de Florida, pero ya revolucionó la MLS (boom de entradas y merchandising) y espera ser rodeado por varias figuras de jerarquía. El primero al caer es Sergio Busquets, histórico del Dream Team blaugrana.

