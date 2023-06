Lula fustigó el préstamo del FMI a Macri: "No se sabe qué hizo con el dinero"

En París, Luiz Inácio Lula da Silva fustigó a Mauricio Macri, al afirmar que "no se sabe lo que hizo" con el préstamo de 44.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó durante su gestión presidencial.

“A la Argentina, de la forma más irresponsable, el FMI le prestó 44.000 millones de dólares a un señor que era el presidente, que no se sabe lo que hizo con el dinero. Y entonces Argentina ha pasado a tener a una situación económica difícil porque no tiene dólares para pagarle al FMI", aseguró el presidente brasileño.

Durante su discurso en la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global, convocada por el francés Emmanuel Macron, Lula aseguró que "muchas veces los bancos (multilaterales) prestan y este préstamo causa la quiebra del Estado".

Ante unos 40 líderes de mundiales, denunció el actual estado de las instituciones multilaterales, al asegurar que es necesario reformarlas, "sobre todo el Banco Mundial, el FMI y el Consejo de Seguridad de la ONU".

“Aclaremos que el Banco Mundial deja mucho que desear en cuanto a lo que el mundo aspira del Banco Mundial. Seamos claros que el FMI deja mucho que desear en lo que la gente espera del FMI", aseguró Lula.

Brics y desembolsos para la Argentina



Vale recordar que Lula ha intentado sin éxito modificar el artículo 7 de la carta del Banco de los Brics (El Nuevo Banco de Desarrollo, NDB, presidido por la exmandataria Dilma Rousseff) para otorgar desembolsos hacia la Argentina, destinados a cubrir las exportaciones de Brasil.

Y este viernes, en su discurso en la cumbre de París, insistió ante Rousseff: "Ya puedes preparar allí (en el NDB) tu pluma para firmar algunos préstamos para Brasil y otros países más pobres, porque vamos a marcar la diferencia".

El mandatario brasileño dijo además que es "optimista" con la creación del Banco de los Brics, el Banco del Sur y discutir poder comerciar a nivel internacional sin utilizar el dólar. “No sé por qué Brasil y Argentina tienen que comerciar en dólares. ¿Por qué no podemos hacerlo en nuestras monedas?”, se preguntó.

“¿Por qué tengo que comprar dólares?”, insistió, añadiendo que “esta es una discusión que está en mi agenda y, si depende de mí, sucederá en la reunión de los Brics, que será en septiembre. Y también sucederá en la reunión del G20, porque necesitaremos que más colegas africanos participen en el G20. Como lo está haciendo el G7", concluyó.

Mauricio Macri expresó hoy su "repudio y condena a la violencia" tras lo sucedido en Jujuy



El expresidente lo comparó con los sucesos de la votación de 2017 de la Reforma Previsional. Sin embargo, no hizo mención alguna de la represión policial.



El expresidente Mauricio Macri expresó hoy su "repudio y condena a la violencia" y afirmó que "el orden es fundamental" y que "sin ley no hay progreso, sin progreso solo hay más pobreza y cada vez menos futuro".

"Es inevitable ver las imágenes de Jujuy y no recordar lo que vivimos en 2017 cuando nos apedrearon el Congreso", cuando allí se trataba la reforma previsional impulsada por el macrismo, dijo el exmandatario en su cuenta de Twitter.

"Todo mi repudio y condena a la violencia: el orden era entonces y es hoy fundamental. Sin ley no hay progreso. Sin progreso solo hay más pobreza y cada vez menos futuro", completó Macri su mensaje en alusión a los hechos de Jujuy.

Es inevitable ver las imágenes de Jujuy y no recordar lo que vivimos en 2017 cuando nos apedrearon el Congreso. Todo mi repudio y condena a la violencia: el orden era entonces y es hoy fundamental. Sin ley no hay progreso. Sin progreso solo hay más pobreza y cada vez menos…La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, reiteró su apoyo al Gerardo Morales en medio de los hechos de represión sucedidos en las últimas jornadas a manifestantes contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador de Jujuy.



“Estamos junto al gobernador de Jujuy y todo el pueblo jujeño”, tuiteó la titular del PRO, achacando al kirchnerismo las protestas que sacuden la provincia norteña. “Ninguna provocación del kirchnerismo podrá desviarnos del camino correcto. No se puede ceder ante la violencia: impondremos la firmeza de la ley y el orden”, añadió.

Minuto Uno