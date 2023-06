Marcha en reclamo de justicia por Fernándo Cáceres

Este viernes por la tarde, la familia de Fernando Cáceres realizó una maarcha que interrumpió el tránsito en la avenida Francisco de Aguirre al 1800.

El hombre asesinado luego de una presunta discusión entre "amigos" reclama justicia porque no creen la versión oficial. La madre de la victima dio su versión de lo sucedido en una noche de lunes, a mediados de mayo.

“Hay versiones que no corresponden, no es la verdad, él me dijo que se iba a recuperar la moto que le robaron hace 15 días, fue a eso. Cuando la policía llegó al lugar, la moto estaba tirada cerca de él, después desapareció. Él conocía a las personas que le habían robado la moto, son “transas” de esa zona”.

La hermana de Cáceres también contó más detalles del lamentable suceso. “Más de diez personas lo agarraron y lo atacaron, cuando estaba la policía, la moto estaba ahí todavía, después desapareció”. “Hay dos detenidos uno de 32 años y un menor, también hay videos circulando en las redes sociales donde dicen que es un ajuste de cuentas, pero no lo es. En el video se puede ver que más de diez personas lo persiguen, luego cuando cayó al suelo le cortaron el cuello y le pegaron en la cabeza”.

Según la versión policial, se dio una pelea entre dos personas que se encontraban supuestamente ingiriendo bebidas alcohólicas y, por razones que se desconocen, uno apuñaló al otro ocasionándole la muerte al instante.