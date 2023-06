Scaloni: "El domingo voy a estar en el partido homenaje a Román"

Lionel Scaloni reconfirmó su presencia en el partido despedida de Juan Román Riquelme este domingo en la Bombonera. Si bien el entrenador de la selección argentina ya había anticipado que estaría presente en el evento que homenajeará al ídolo de Boca Juniors y también el sábado en el adiós de Maximiliano Rodríguez en cancha de Newell’s, a través de un video que se viralizó en las redes anunció su presencia en la Ribera.

“Hola, ¿cómo están? Bueno, es para avisarles que el domingo voy a estar en el partido homenaje a Román, espero pasar un gran día con todos ustedes, verlos y homenajear al número 10. Un saludo grande”, fue el mensaje de Scaloni, que fue compañero de Riquelme en el plantel de la Selección Sub 20 que se consagró campeón mundial de la categoría en Malasia 1997 y también compartió vestuario en la Mayor durante la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Luego de los amistosos que la Albiceleste disputó en Asia, Scaloni había adelantado sobre su participación en las despedidas de Maxi y Riquelme: “Somos amigos y estamos contentos de poder estar. Todo el cuerpo técnico estará ahí (Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel y Diego Placente). A nuestra manera, estamos viejos, pero será un día lindo. ¿Si voy a jugar de 4? Si es por mí, me pongo en el medio así corro menos, porque la edad pasa para todos”.

Quien también bromeó sobre su participación en la despedida del 10 xeneize fue Leandro Paredes, quien posiblemente comparta cancha con su DT en la Selección: “Lo voy a cagar a pedos a Scaloni, voy a aprovechar que él me caga a pedos seguido. A Samuel no sé porque se enoja rápido”. El mediocampista que terminó su temporada en la Juventus no será el único integrante de la Scaloneta que pisará el campo de la Bombonera ya que el propio Riquelme confirmó que Lionel Messi será una de las figuras estelares y además Ángel Di María será otra de las presencias de lujo.

Scaloni y su fanatismo por Boca cuando era chico

Será una cita especial para Scaloni, que en varias ocasiones manifestó públicamente su fanatismo por Boca. De hecho en una entrevista realizada antes del Mundial de Qatar expresó que de chico era xeneize, luego se hizo de Newell’s y más tarde perdió el fanatismo por su profesión. /Infobae