Sofía Jujuy Jiménez está en Barcelona, España, por sus compromisos laborales pero todo se empañó cuando la modelo y conductora recibió la peor noticia al enterarse de que su pareja, Bautista Bello, la engañó con otra mujer en Río de Janeiro, Brasil, donde se encuentra de vacaciones. Cabe recordar que ellos ya habían tenido un impasse, pero se habían reconciliado y por estos días mantenían un vínculo a la distancia.

El escándalo comenzó cuando se filtraron en las redes sociales unas imágenes del polista a los besos con una mujer en un boliche. Jujuy se sorprendió al enterarse de esta traición, ya que estaba todo bien con su novio y jamás imaginó que podría ser víctima de una infidelidad.

Este jueves por la mañana había compartido una serie de Instagram Stories en donde exponía su tristeza al enterarse del hecho, pero por la noche fue por más y publicó una dura carta contra el polista. “Así, como el mar, y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué TAN sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme”, comenzó escribiendo Sofía en su descargo.

El descargo de Jujuy Jiménez contra Bautista Bello

“Claramente hoy no entiendo ni por qué me está pasando esto. Se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Sé que muchas me entienden!”, prosiguió Jujuy en la publicación que subió a sus Instagram Stories.

“Las abrazo y agradezco todo el amor que me están mandando, no lo puedo creer”, agregó para agradecerle a las seguidoras que le enviaron su aliento tras la dura noticia. “Confío más que nunca y literal elijo creer que todo pasa por algo”, dijo a continuación, tratando de ver lo positivo en esta situación que está afrontando.

Además reveló cuáles eran los planes a futuro que tenía junto a Bello y atacó a su ex. “Pensando en ser padres juntos, en armar una familia... El regalón de cumple que te acababa de hacer para que juntos descubramos Europa... ¿de verdad? ¿Así es cómo se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos? ¿Así? ¿De verdad, Bau?”, manifestó.

“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”, había dicho Jujuy en el video que publicó este jueves tras enterarse de la infidelidad. “Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo”, señaló muy dolida por la infidelidad. “Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, agregó Jiménez.

También se refirió a cómo seguirán sus días luego de esta situación que le rompió el corazón: “Por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, estoy en Barcelona, visitando amigos”. Luego, explicó que este viaje estaba relacionado a un trabajo pero no pudo dar muchos detalles: “Terminé un proyecto buenísimo, no puedo decir nada por contrato, ya se enterarán más adelante”.

Las imágenes de la infidelidad

Con su grupo de amigos, Bautista Bello comenzó sus vacaciones en Río de Janeiro y las continuaría con Jujuy en Europa, un regalo por parte de la modelo. Pero en el país vecino, el joven polista no tuvo reparos en relacionarse con una mujer. Encima, fue captado justo al momento del beso.

En un detallado rastreo de información, la cuenta @gossipeame recolectó la secuencia de la situación -la compartió en Instagram- y confirmó que a pesar de que en la foto del beso la cara del joven en cuestión estaba tapada por las manos de la involucrada, se trataba de él por la coincidencia de la vestimenta que lució en aquella noche.

El momento en el Bautista Bello le es infiel a Sofía Jujuy Jiménez

Asimismo, desde un principio se supo que esa mujer no se trataba de Sofía, ya que el aspecto físico no coincidía y tampoco el destino donde se encontraba la modelo. Rápidamente, la publicación en redes sociales se viralizó y llegó hasta Jiménez, quien decidió terminar la relación.