El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio para las elecciones 2023, Horacio Rodríguez Larreta, anunciará este mediodía a su compañero de fórmula, que será el titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Ambos políticos se presentarán a las 12 en el salón “La escondida de Palermo”, ubicado en avenida de los Ombúes 32, en ese barrio porteño.

La confirmación de Morales llega luego de que ayer, durante un acto en el Puerto de Olivos -en el que Larreta anunció que Miguel Ángel Pichetto encabezará la lista de diputados bonaerenses y conducirá la cámara si resulta elegido - el mandatario porteño dijera sobre su compañero: “Tiene que compartir la pasión por el cambio, esta actitud de ir para adelante, y en segundo término yo comparto la diversidad en distintos aspectos”.

Así es como Morales declinará su propia precandidatura presidencial por la Unión Cívica Radical para ser parte de la fórmula con Larreta y en coincidencia con algo que había propuesto, el de realizar “fórmulas cruzadas”.

La noticia se da en una semana donde Morales debió enfrentar los violentos disturbios en los alrededores de la Legislatura de Jujuy, cuando se aprobaba la reforma de la Constitución provincial, así como los cortes de ruta. El gobernador fue apoyado por Larreta quien no dudó en confirmarlo como compañero de fórmula.

Dentro de la interna confían en el “efecto Jujuy”

En las filas del larretismo están entusiasmados por el “efecto Jujuy” que aportaría Morales, pero también consideran que Patricia Bullrich les hizo “un favor enorme” al haber elegido a Luis Petri como su compañero de fórmula. Creen que no es un dirigente conocido, que no tiene el apoyo oficial del radicalismo y que acentúa el mismo perfil intransigente de la ex ministra de Seguridad, algo que, interpretan cerca del alcalde porteño, le sacará votos del electorado moderado y de centro.

Horacio Rodríguez Larreta con sus candidatos Diego Santilli, Miguel Angel Pichetto, Silvia Lospennato y Mónica Frade

Para el círculo íntimo de Rodríguez Larreta, puede favorecerlo electoralmente que el elegido de Bullrich no haya sido Maximiliano Abad, titular de la UCR bonaerense, que podría haber sumado más decisivos votos radicales en el interior de la provincia de Buenos Aires, aunque el bullrichismo sigue negociando para llevarlo como su primer postulante a senador nacional por el distrito bonaerense.

Todavía hay intensas negociaciones para definir quién secundará a Diego Santilli como candidato a vicegobernador bonaerense. El que tiene mayores posibilidades es el radical Gustavo Posse, intendente de San Isidro, con incidencia en la estructura provincial de la UCR y predicamento en la Primera Sección Electoral. Aun así, la definición de ese puesto está condicionada a las negociaciones por el primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Había circulado el nombre de Facundo Manes, aunque en el santillismo admitieron que es difícil que acepte la propuesta.

En el armado bonaerense de Rodríguez Larreta, también se confirmó que Pichetto será secundado en la lista de candidatos a diputado nacional por Silvia Lospennato, cuyo mandato en la Cámara Baja vence en diciembre e integra la mesa política del jefe de Gobierno. Además, en la nómina figurará Mónica Frade, de la Coalición Cívica, otra diputada que deberá renovar su banca a fin de año.

Los operadores larretistas también negocian los lugares en la lista de candidatos a diputado nacional del PRO en la ciudad de Buenos Aires: el dirigente que cuenta con el aval del jefe de Gobierno y de Jorge Macri, el postulante del partido a jefe de Gobierno, es Waldo Wolff, actual secretario de Asuntos Públicos porteño, un referente de los “halcones” que está alineado con el ex intendente de Vicente López y, al mismo tiempo, convertido en uno de los voceros más activos de Rodríguez Larreta.