Bizarrap y Rauw Alejandro sorprendieron en las redes sociales al anunciar una nueva canción. Luego de la exitosa “Music Sessions #56″, los artistas compartieron “Baby Hello” y ya pinta para ser un éxito del verano europeo.

El tema presenta sonidos electrónicos junto a una buena dosis de toques urbanos. La canción, que muchos creen que es un adelanto del próximo disco del puertorriqueño, está acompañada por un videoclip dirigido por Martin Seipel. En las imágenes, Bizarrap y Rauw Alejandro aparecen en acción, interpretando “Baby Hello” en la Luna, junto a otros personajes.

Los detalles de “Music Sessions #56″

Fue la primera colaboración entre los artistas y el resultado es el esperado: un reggaetón con toques de electrónica. Luego de conseguir su tercer TOP 1 Global con la Music Sessions Vol. 55 junto a Peso Pluma, el dj oriundo de Ramos Mejía deleitó a sus fanáticos con esta apuesta.

“Qué alegría me da sacar música por fin, hermano”, escribió en Instagram haciendo referencia al novio de Rosalía. Dada la gran fama que atraviesa el boricua, esta sesión hace referencia al lugar que ocupa en la industria de la música: “Dios nunca me ha fallado, mis oraciones ha escuchado. Las nenas piden Rauw, me piden en todos lados”, expresa en un fragmento de la canción.

Y continúa: “¿Si el blunt está enrolado, por qué carajo está apagado?”, uniéndose así a la tendencia actual de los músicos urbanos de hacer referencia a la cultura canábica y de nombrar escenas de la noche y fiesta como parte de la cultura.

La extraña promoción de Bizarrap para su nueva canción

El pasado martes, el productor lanzó la promoción para su sesión junto a Rauw Alejandro y eligió una curiosa forma de acercarse a sus fans. Bizarrap se metió en los probadores de una famosa marca de ropa española y, algunos afortunados pudieron escuchar la canción mientras hablaban con él por medio de una pantalla.

Mientras las personas iban dispuestas a probarse sus prendas, se encontraron en boxes decorados como la cabina de grabación de Bizarrap: tela de cebra en las paredes y luz azul. Allí pudieron escuchar con auriculares parte de esta canción y la mayoría de los presentes aseguraron que será “el tema del verano”, haciendo referencia a la estación del año en Europa.