Martín Demichelis: "que nadie se sienta campeón"

A pesar de la gran ventaja que lleva a sus perseguidores, Demichelis no se relaja

"No hubo escenario ni entrega de medallas”. La diferencia que sacó River en la Liga a nivel puntos y juego colectivo invita a ir buscando un salón y comprar el cotillón para preparar los festejos por el título, pero Martín Demichelis no acepta la palabra relajación. Ese gol tempranero de Instituto y “la ansiedad en los primeros 30’ más imprecisos de nuestra etapa” es un fiel reflejo de que cuanto más se acorta el camino a la gloria, más difícil es controlar las emociones. Por eso, el DT transmitió calma y serenidad en medio de un clima de fervor en Núñez.

“No vamos a ser hipócritas. Nos quedan sólo seis partidos, pero es día a día y no quiero que nadie se sienta y piense que somos campeones. De hecho, empezamos perdiendo y en el ST mejoramos mucho”, arrancó Micho, resaltando que deberán sostener “la humildad” para darle un buen final” al torneo.

A Demichelis nada lo distrae de su objetivo. Ni siquiera las declaraciones del agente de Robert Rojas, que mencionó un “ciclo cumplido”y luego dio marcha atrás: “Las cosas que tuve que hablar las hablé con él en persona y con el plantel. No es momento del pensar en el mercado porque River es muy grande. Hay que ganar, y ahora clasificar por la Copa”, remarcó en relación al choque con The Strongest, en el que el club intentará pasar a octavos para conseguir “el primer objetivo en la Libertadores”.

La comparación de River con el City y el Bayern

"El equipo no se llegó a lucir”, sabe que la fórmula del éxito sigue siendo “ir siempre para adelante y ser dominantes”. Y a la hora de reflejar lo que genera su River, no dudó en compararlo con dos de sus ex equipos, el Bayern Munich y el City: “River es igual de grande y lo demuestra partido a partido, llenando el Monumental de local. Son otras culturas, otras escenografías, pero acá tenemos una hermosísima”.

Fuente: Olé