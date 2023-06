Estigarribia: "Tenemos un plantel para estar viviendo un mejor presente"

Marcelo Estigarribia participó de una entrevista en el programa Mega Deportivo en donde hizo un repaso de su carrera futbolística y por supuesto también abordó el presente vistiendo la camiseta de Atlético Tucumán en la Liga Profesional.

"Lucas (Pusineri) desde el primer momento que me tocó llegar al club me ha demostrado un respaldo impresionante. La confianza del técnico para el jugador es muy importante. A pesar de no poder convertir a veces responder con rendimiento y con el sacrificio", sostuvo el atacante.

"El fútbol es muy dinámico tenemos partidos muy seguidos donde si te quedas reprochándote lo que hiciste mal creo que lo vas a pasar mal el partido siguiente entonces lo mejor es olvidarse rápido e intentar tener una revancha", agregó el entrerriano.

Para el Chelo es fundamental terminar el torneo de la mejor manera

El delantero aseguró que siempre le gusta vivir el presente. "Tengo objetivos grupales que cumplir con la institución que confió en mí, la realidad es que tengo un contrato largo con Atlético que compró el 50% de mi pase. Yo hoy estoy muy cómodo en el club, obviamente que me gustaría estar pasando por un momento futbolístico mejor porque creo yo que tenemos un plantel para estar viviendo un mejor presente", expresó.

Además, consideró que el Decano tiene en las próximas fechas una especie de "minitorneo" donde buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles y cerrar el campeonato de la mejor manera.