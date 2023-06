Allanaron un domicilio por error mientras una mujer cuidaba de dos niños

Un dramático episodio fue protagonizado por dos pequeños de 4 y 7 años junto a su niñera en la ciudad de Rosario, durante un allanamiento por error en el domicilio donde se encontraban.

El momento fue registrado por la cámara de seguridad colocada en la cocina-comedor de la casa ubicada en el barrio República de la Sexta en zona este de la ciudad del sur de la provincia de Santa Fe.

Un grupo de policías irrumpió en forma violenta en su vivienda al equivocarse el lugar donde debían realizar un allanamiento judicial. Los policías entraron encapuchados y con sus armas en la mano.

En el video se puede observar el terror inmediato que sufren los pequeños, que al escuchar los ruidos se ocultan de forma rápida debajo de la mesa.

Su niñera, queda de pie y recibe de forma directa el ingreso del personal policial en el marco del operativo especial, aún desconociendo que no se trataba de la locación correcta.

El allanamiento fue este miércoles en una casa ubicada en Ayacucho 2200.

🔴 Violento allanamiento policial por error.



💢 Les apuntaron con armas a menores de edad y provocaron destrozos.



👉 En la filmación se ve cómo la niñera desesperada intenta abrir la puerta mientras los niños miran sin saber qué hacer. pic.twitter.com/3aaF2cUeIs — De12a14 (@De12a14) June 22, 2023

El testimonio de la madre de los niños

Cecilia, madre de los niños y quien vive junto a su esposo en el domicilio en cuestión, habló con un medio de Rosario: “Fue una situación horrible. A las 7 y 10, recibí en el trabajo una llamada de la niñera. Cuando fui a atender, se cortó la comunicación. Creí que mi nene más chiquito estaba descompuesto”.

🔴 Violento allanamiento policial por error.



🗣️ "Cuando veo la dirección le digo que no es y me dicen que la descripción coincide", manifestó Cecilia, denunciante del hecho y agregó: "la nena tiene 7 y el nene 4". pic.twitter.com/5h7XdgtzIS — De12a14 (@De12a14) June 22, 2023

“Cuando logré comunicarme, me dijo que estaban allanando mi casa y que estaba bien. Corté y me fui volando a mi casa, manejando muy nerviosa. Cuando llegué me encontré con cuatro policías, haciendo guardia en la puerta de mi casa, con los rostros tapados, y con el portón del frente que ya estaba hecho mierda”, completó la mujer. /El Litoral