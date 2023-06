Daniel Scioli ratificará hoy su precandidatura presidencial

Al filo del cierre de listas, Daniel Osvaldo Scioli ratificará hoy su lanzamiento como precandidato presidencial para disputar la interna de la alianza “Unión por la Patria”, en un acto en el que estará acompañado por Victoria Tolosa Paz, Nito Artaza y decenas de dirigentes que apoyan su proyecto político. La puesta en escena, prevista para las 18, será en el céntrico Teatro ND Ateneo, un lugar icónico para la liturgia y los símbolos del kirchnerismo.

El embajador argentino en Brasilia viene resistiendo a las presiones y reclamos de sectores del kirchnerismo y de un sector del peronismo para que se baje de sus aspiraciones presidenciales, un pedido a viva voz que se redobló en las últimas horas. El acto de este jueves es una confirmación de su decisión, a menos de 72 horas de la finalización de la inscripción de los nombres que aparecerán en las boletas electorales en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

La actividad contará con la asistencia de precandidatos porteños y bonaerenses de “Unidos Triunfaremos”, la lista interna que encabeza Scioli. El precandidato ya realizó cuatro plenarios y reuniones militantes de esta índole junto a la ministra de Desarrollo Social en Vicente López, Mar del Plata, Lanús y Parque Patricios. Lógicamente, el embajador y Victoria Tolosa Paz, quien ya había anunciado su postulación para la gobernación de Buenos Aires, serán los oradores principales junto con Artaza, que también estará presente en el escenario central como precandidato a jefe de Gobierno porteño.

Los tres referentes serán los únicos que se subirán a la palestra, aunque desde el entorno del ex motonauta no descartaban que podría haber “algunas sorpresas”. “Es un teatro con espacio acotado y el acto no es una foto de candidatos”, aseguraron desde el sciolismo. Hasta ahora, a excepción de Artaza y la analista y consultora política Mayra Arena, los funcionarios y nombres que vienen apoyando a la lista “Unidos Triunfaremos” pertenecen a la tropa del presidente Alberto Fernández.

Detalles simbólicos de la puesta en escena de este jueves

El Teatro ND, ubicado en Paraguay 918, moviliza recuerdos en el peronismo porteño. En febrero de 2003, Néstor Kirchner lanzó allí su candidatura a la Casa Rosada acompañado por Daniel Scioli como vicepresidente. El año pasado, en el lugar también se rindió un homenaje a Antonio Cafiero, que reunió una heterogénea variedad de dirigentes políticos, y se anunciaron en 2011 las fórmulas electorales de Daniel Filmus-Carlos Tomada. En 2016, Cristina eligió el teatro para uno de sus primeros actos a comienzos del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, el espacio quedó del otro lado de la interna: la propiedad pertenece al empresario Enrique Pepe Albistur, pareja de Tolosa Paz y amigo de Alberto Fernández.

Scioli está dispuesto a jugar la carta de lealtad y su alineamiento histórico y personal con los Kirchner para imponerse entre los votantes de Unión por la Patria. A diferencia de Alberto Fernández, el ex motonauta siempre se mantuvo orgánico a las distintas metamorfosis del liderazgo kirchnerista, aunque siempre fue una figura con márgenes de autonomía.

A diferencia de 2015, donde el kirchnerismo lo apoyó (con titubeos y reproches internos) en su postulación hacia la Casa Rosada, Scioli esta vez se enfrentará en las primarias a toda la estructura política alineada con la Vicepresidenta, que por estas horas impulsa la fórmula Eduardo “Wado” de Pedro-Juan Manzur. Una interna que el Partido Justicialista bonaerense, encabezado por Máximo Kirchner y aliados, le hace pagar costos con requisitos más restrictivos para la distribución de los lugares en las elecciones generales de la provincia de Buenos Aires. Los criterios complican el desafiante objetivo para de armar una lista con 2737 precandidatos del total de 135 municipios.

Con un comunicado en tono de chicana, La Cámpora, el massismo y otros partidos de UxP (Frente Grande, el Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro y Kolina, entre otros) enviaron un mensaje que buscaba despejar un bloqueo al proyecto político de Scioli, al que califican con sorna como “minoría de minorías”. Este sector mayoritario, que venía criticando con dureza la judicialización del reglamento electoral en la Provincia de Buenos Aires, le facilitó ayer los avales al embajador de Brasil para que pueda competir en las primarias del oficialismo.

“Para quienes presiden los partidos que integran Unión por la Patria, resulta sumamente extraño que alguien que aspira a conducir los destinos del país no haya conseguido los avales necesarios para ir a elecciones”, expusieron los dirigentes del kirchnerismo, el massismo y sus aliados en el comunicado.

Ahora bien, la discusión central es por los lugares y la cantidad de senadores, diputados, concejales de la provincia de Buenos Aires tendrá cada sector en las PASO. El reglamento presentado indicaba que los legisladores de la minoría deberán superar el piso del 30% para ingresar a la lista y que, en el caso de hacerlo, lo harán a partir del sexto o séptimo lugar. En el sciolismo aseguran que el acuerdo implicaba que la entrada debía ser a partir del cuarto lugar, tal como se cerró con las listas nacionales.

Mientras negocian el reglamento interno por una vía paralela, el sciolismo impugnó judicialmente el acta constitutiva ante la presunción de que no se respeta la participación de las minorías, que hay errores formales en el reglamento y por obligar a la ministra de Desarrollo Social a presentar al menos un 20% de avales de agrupaciones que están ligadas al kirchnerismo.

En este marco tenso, Scioli apunta a conseguir un acuerdo, pero hubo cruces de alta intensidad a lo largo de la semana. La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por el presidente supremo Sergio Torres, será en última instancia la encargada de definir el diferendo. Se espera que hoy haya definiciones sobre las impugnaciones.