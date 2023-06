Sofía Jujuy Jiménez transita una difícil situación personal al enterarse recientemente que su novio, el polista Bautista Bello, le fue infiel durante un viaje que compartió con amigos. Todo marchaba bien en la pareja que por estas semanas mantenía una relación a distancia porque la modelo se encuentra en Barcelona (España) cumpliendo con compromisos laborales, mientras que él se fue a Río de Janeiro (Brasil) con su círculo más cercano. Sin embargo, en las últimas horas, salieron a la luz imágenes del engaño.

Durante su estadía en las playas brasileñas, el joven deportista fue a bailar a un boliche y allí se lo vio a los besos con otra mujer. Lo reconocieron y de inmediato tomaron fotografías que no tardaron en viralizarse. Quien las publicó en las redes sociales fue Pochi, panelista de Entrometidos en la Tarde -el programa que conduce Carlos Monti por Net TV- y quien está a cargo de la cuenta de Instagram @gossipeame.

“Me pasan estas fotos de Bauti Bello, el novio de Sofi Jujuy Jiménez, tomando con amigos, digo: ‘Mirá vos’. Voy a ver si efectivamente es él y sí, está en Río, para ustedes que siempre quieren pruebas de todo”, escribió la influencer cuyo verdadero nombre es Marcia. “Misma Historia que el boliche de Río... las Historias de varias de ellas... mismo paisaje...”, agregó haciendo referencia a las coincidencias entre el polista y las mujeres que estaban en el mismo lugar.

Por su parte, posteó imágenes en las que Bautista Bello aparece dentro del local bailable con una prenda marrón de manga corta que ya había usado en otras ocasiones. “Misma camisa, pero se cortó el pelo”, remarcó la influencer en la red social en la que tiene casi 100 mil seguidores.

Por último, agregó la foto en la que se comprueba la infidelidad del polista y aseguró: “Bauti Bello a los besos en Río de Janeiro con una chica que no sería Jujuy”. Y a modo de broma, sobre la imagen agregó el popular meme de un hombre corriéndose los lentes de sol y diciéndole a un cronista “no me quemés”.

Mientras tanto, Sofía Jujuy Jiménez se encuentra en Barcelona, a donde viajó hace más de un mes para participar de una nueva edición edición internacional del reality The Challenge, que ya grabó en Argentina y Sudáfrica, motivo por el cual estuvo incomunicada durante las últimas semanas y sin acceso a su celular ni a sus redes sociales.

Una vez que se enteró de todo, grabó un video en el que se mostró llorando con los sentimientos a flor de piel. “Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”, dijo la modelo secándose las lágrimas.

Planes por delante

“Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo. Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, se sinceró y agregó que planea quedarse un tiempo más en Europa visitando a amigos y tratando de desconectarse de lo que sucedió.

Un mes atrás, antes de emprender su viaje por proyectos laborales, Sofía compartió un romántico mensaje para Bautista en sus redes sociales. “Yo elijo seguir apostando al amor, con miedo, pero voy. Gracias, gracias, gracias @bautibello por ser el mejor compañero del mundo mundial, este equipo va por más”, había escrito la modelo por ese entonces, agradeciendo el gesto de su novio, quien la apoyó en su trabajo.

La pareja había hecho pública su relación en octubre 2021 y se separaron unos meses después, en abril 2022. Por ese entonces, ella había hecho un viaje por trabajo a Dubai, y aquel proyecto no ayudó a la crisis que estaban transitando. “La realidad es que tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera”, explicó por ese entonces la modelo sobre la relación que más tarde tendría una nueva oportunidad.

El verano pasado, en enero 2023, la conductora volvió a hablar públicamente de su relación y contó que se habían reencontrado en diciembre, luego de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial. “Estando en Qatar un día me cruzo a unos amigos de él, se me acercan y me saludan y lo llamé por teléfono, videollamada, y fueron dos horas y media hablando, de la nada. Y terminamos diciendo que cuando vuelva nos teníamos que ver. Y desde que nos vimos no nos pudimos separar”, contó Sofía por ese entonces.