More Rial consiguió trabajo en una verdulería

Morena Rial sabe capitalizar los escándalos. Después de asegurar que nunca trabajaría en un supermercado porque su papá no la crio para eso, la influencer se hizo eco de su polémica declaración y se mostró en plena labor en una verdulería.

“Hola a todos, ¿cómo están? Para los que saben que a mí, chicos, no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a ‘Lo de Maty’ y me propuso trabajar acá. Así que acá me tienen, miren... Ahora les muestro un poquito más”, dijo detrás de un mostrador.

Con música de fondo, More mostró cómo pesaba y etiquetaba, a puro humor, los distintos productos que iban desde “bananas en pijamas” hasta “manzanas pecadoras” y “la pera que espera”.

El reel, que fue subido al perfil de Instagram Lo de Maty, forma parte de los trabajos de publicidad que hace Morena con distintas marcas. “En un supermercado no… pero en Lo de Maty sí. Nuestra balancera de lujo, @moreerial lo dio todo en esta jornada”, escribieron en el posteo.

Morena Rial aseguró que nunca trabajaría en un supermercado y causó polémica: “Mi papá no me crio para eso”

Días atrás, en medio de la escandalosa pelea con su papá Jorge Rial, Morena se refirió, entre otras cuestiones, a su presente económico y manifestó: “Yo no voy a trabajar en un supermercado”.

Sentada en el estudio de A la Tarde (América), y afirmó que su papá no quiere que esté en los medios de comunicación. Por eso, manifestó: “No nos deja hacer nuestro camino, no nos suelta. Tuve muchas posibilidades de entrar a un montón de lugares, de los cuales me bajó”.

En relación a ese asunto, More expresó que Jorge no desea verla en la televisión. “Al igual que le pedí que me ayudara con la decoración, él se negó”, explicó la joven de 24 años, quien deseaba que él adquiriera algunas “máquinas” para su salón de belleza, de modo que pudiera “comenzar a generar ingresos”.

Luego, lanzó una frase que causó polémica. “Yo no voy a ir a trabajar a un supermercado, él no me crio para eso para eso”, expuso la hija de Rial durante su charla con Karina Mazzoco. Y reiteró: “Él siempre me dio lo mejor a mí, no me crio para que yo vaya a laburar a un supermercado”.

Fuente: TN