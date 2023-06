Emiliano Díaz: "sé que llegué a lugares por ser el hijo de Ramón"

Pasadas las cuatro décadas, Emiliano Díaz sigue ligado al fútbol como ayudante de campo de Ramón, su padre. Pero antes, tuvo una corta trayectoria como futbolista, en la que pasó por clubes como River y San Lorenzo. Sobre ella, hizo una retrospección y realizó una sincera afirmación: "Sé que llegué a lugares por ser el hijo de Ramón".

Emiliano Díaz debió retirarse antes de cumplir los 30 años producto de una pubalgia que lo hacía "vivir en la camilla, jugaba poco, la pasaba mal". Si bien ser futbolista era su sueño, "retirarme fue una de las decisiones que más me alivió. Me saqué la mochila, me fui vacío", aseguró en diálogo con Clarín.

Al analizar su carrera, que comenzó oficialmente en River de la mano de Ramón y también tuvo pasos por Talleres de Córdoba, San Lorenzo (con su papá como DT) y All Boys, se sinceró: "Estuve en lugares donde no merecía estar. Llegué a algunos clubes porque este loco me quiso llevar. ¿Para qué te voy a mentir? Estaba para jugar a otro nivel", sentenció.

Emiliano Díaz y su llegada a River

Al hablar del Millonario, hizo una aclaración: "Ojo, a River no me llevó mi viejo. Me subió el Tolo (Gallego). Después, él me bajó a Reserva y volvió a subirme. Yo creía que estaba para jugar en ese momento, me enojaba porque no me ponía y lo recontra puteaba. A veces, por ser el hijo de Ramón, tenías que correr un poco más, esforzarte más. Pero cuando no te alcanza, no te alcanza. Igualmente, siempre lo disfruté".

Cómo arrancó el recorrido de Emiliano Díaz como ayudante de Ramón

"Yo me había retirado y arrancamos un emprendimiento con el Rayo (Menseguez), una empresa de construcción. Estábamos de vacaciones en Miami y le sale algo de Arabia. Ramón me dice: 'Yo quiero que empieces a trabajar conmigo'. Y yo le contesté: 'No quiero saber más nada con el fútbol. Porque si ganamos, vas a ganar vos. Y si perdemos, voy a perder yo. Dejame que siga mi camino'. Pero le dije que sí porque la propuesta era muy importante. Se cayó lo de Arabia, volvimos a la Argentina y a los dos meses apareció Independiente. Me preguntó: '¿Vas a venir?'. Y no le pude decir que no o iba a pensar que todo tenía que ver con lo económico. Y fui de tercer ayudante. Después, cuando salió lo de River, le dije que lo acompañaba, pero de segundo entrenador. Si me iban a putear, al menos que tuviera sentido. Por suerte, llegó el Pichi Escudero, que es como un hermano. Me ayudó mucho", detalló Emiliano Díaz, quien hoy busca comenzar su carrera como DT principal.

Fuente: TyC Sports