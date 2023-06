A una semana de que la Justicia lograra abrir la tablet de Natacha Jaitt, Ulises, el hermano de la mediática, pide nuevas indagatorias y acusa de envenenamiento a Gonzalo Rigoni, dueño del salón de fiestas Xanadú de Benavídez, donde murió la conductora el 23 de febrero de 2019.

Así lo informó el periodista Matías Vázquez al aire de A la tarde (América): “Se presentaron las pruebas para pedir la indagatoria de Gonzalo Rigoni, esta persona que siempre pone en el ojo de la tormenta Ulises Jaitt. Los tres abogados de la familia Jaitt también coincidieron con esto. Los tres se pusieron de acuerdo en presentar estas pruebas contundentes que tienen datos muy concretos que podrían complicar a Rigoni”.

El panelista Diego Esteves sumó: “Podría cambiar la carátula de la causa a ‘homicidio por envenenamiento’. Rigoni, el hombre dueño de Xanadú, el salón donde muere Natacha Jaitt, estaba esa noche con ella. Rigoni fue el hombre que estuvo en los últimos minutos de Natacha, incluso le practicó maniobras de resucitación. Se los vio en imágenes a los dos juntos intentando tener sexo, drogándose los dos, según lo que se puede vislumbrar a través de una imagen que toma el reflejo de una ventana en una noche de tormenta”.

Respecto a lo que reclama la familia de Jaitt, el periodista añadió: “La sospecha de la familia, y es lo que denuncia, es que este hombre le habría puesto droga en dos lugares y de dos maneras: en la bebida y después, esto lo explica la perito, por la cantidad de droga que se encontró en los cornetes de las fosas nasales, ella sostiene que nunca esa droga pudo haber sido inhalada de forma voluntaria, sino que esa droga habría sido introducida cuando ya estaba inconsciente, por Rigoni”.



“26 minutos habrían estado juntos Natacha y Rigoni. Son los 26 minutos donde habría pasado toda esta situación que plantea hoy Ulises con su abogado. En las pruebas hay nombres fuertes de la escena pública que podrían también dar testimonio sobre esta situación. Estamos hablando de personas muy conocidas del medio artístico que podrían dar testimonio”, aportó Vázquez.

Esteves también explicó que la familia de la mediática hizo el pedido de acceso a la información de la tablet de Jaitt, cuya copia de seguridad solamente la tiene la Fiscalía.

La palabra de Ulises Jaitt sobre la posibilidad del cambio de carátula de la causa

TN Show dialogó con Ulises Jaitt ante la posibilidad del cambio de carátula de la causa de la muerte de su hermana. “Hay una solicitud de una nueva pericia que nosotros pedimos que se comparen los estudios de la autopsia con los que yo aporté tres meses antes, que se recuse también a los peritos, y se pide también la indagatoria de Gonzalo Rigoni bajo la carátula de ‘homicidio calificado por envenenamiento’”, comentó el conductor.

Respecto al presunto homicida de Natacha, Ulises dijo: “Yo no sé dónde está Rigoni. Si vos me preguntás por él, yo no sé dónde está. Consultado sobre si tenía miedo de que el empresario pueda fugarse, Jaitt indicó: “Es que yo no sé dónde está. Igualmente es la misma Justicia que al mes dejó que se fuera de vacaciones a Londres, cuando pasó esto. Nunca hubo protección para ver qué pasó con Natacha, acá la Justicia siempre tiró para Rigoni”.



Ulises Jaitt asegura nunca hubo protección de la Justicia para saber qué pasó con Natacha (Foto: Instagram ulisesjaitt)



El hermano de la mediática también contó que en el informe que presentó a la Justicia hay un pedido para que llamen a indagatoria a un reconocido conductor de radio y de televisión que en uno de sus programas dijo que “los servicios de inteligencia habían entrado a la tablet de Natacha y estaban vendiendo la información. También que en Xanadú los servicios iban al salón para hacer extorsiones”. “Pedimos que lo convoquen para que esa información la aporte en la Justicia”, señaló Ulises haciendo referencia al mediático.

Por último, Jaitt explicó que no pudo ver nada de la información que se recuperó de la tablet de Natacha. “Solamente fuimos veedores de un traspaso de información de la tablet a un disco externo, nada más. No nos mostraron que es lo que hay. No sé que es lo que va a pasar. Lo que hicimos fue presentar hoy un escrito exigiendo una copia de lo que se llevaron. Aparte, hay algo que es tremendo: ellos, en teoría, la desbloquearon una semana antes de esta extracción que hicimos ¿Viste que la extracción se hizo una semana después? ¿Y esa semana quién controló que no hayan entrado a la tablet de Natacha y que hicieran lo que quisieran? ¿Alguien tiene control de eso? Nadie”./ TN