La reacción de Cristina Pérez por la candidatura de su novio: "Estoy en shock"

Luego de que se conociera que el radical Luis Petri acompañará a Patricia Bullrich en la fórmula para las PASO de Juntos por el Cambio, Cristina Pérez, su pareja, no pudo evitar referirse al tema. “Estoy un poco shockeada”, expresó la periodista.

“Me explotó el teléfono, me llamaban de mi familia, pensé que pasaba algo. Estoy en shock porque no lo veo a Luis desde el mediodía”, dijo la conductora al aire de Radio Rivadavia.

A tres días del cierre de listas, la presidenta del PRO se reunió con la mesa chica de su sector y definió quien sería su compañero de fórmula. Entre ellos, estuvieron el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, y el senador nacional formoseño, Luis Naidenoff. Finalmente, el mendocino fue el elegido.

Nerviosa y contenta, agregó: “Evidentemente pasaron cosas. Obviamente se esperaba que fuera entre hoy y mañana la definición, pero estoy en shock, no sé qué decir”. La periodista confirmó la noticia, luego del pase radial, en el ciclo conducido por Nelson Castro y aseguró que se enteró por su familia.

A su vez, remarcó la dedicación de su prometido y destacó el reciente resultado de las primarias en Mendoza: “Por su carrera estoy feliz porque fueron dos años en el llano luchando para obtener la confianza de los mendocinos, pero seguramente ni él se imaginaba que esa elección lo iba a poner en un punto competitivo para llegar a una nominación como esta”.

Respecto a la relación entre Petri y la presidenta del PRO, sostuvo: “La verdad que pensando un poco lo que conozco de su carrera, sé que trabajó muchos años con Patricia Bullrich en temas de seguridad. Él es experto en seguridad y trabajó con ella muchos años en la reforma del Código Penal. Calculo que ese es un tema y también la confianza entre ellos”.

Entre entrevistas y viñedos, el romance de Cristina Pérez y Luis Petri

La pareja se conoció en octubre de 2021 luego de una entrevista que le realizó la periodista al funcionario. “La primera vez que lo escuché hablar me gustó. ‘Habla en prosa este hombre’, dije. Pero me parecía alguien más grande, yo no lo conocía. Cuando fui a postear la nota para publicarla, dije: ‘¡Qué bombón!’. Él me agradeció, yo le agradecí. Después intercambiamos un par de comentarios. Lo primero que hablamos fuera de lo profesional -porque estábamos los dos cuidando todo- fue del vino, porque él es de Mendoza. No sé por qué hablamos del Cabernet Franc y ahí empezó a salir la charla”, relató Pérez en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe).

Siguieron intercambiando mensajes vía Instagram hasta que Petri se animó a dar el primer paso y la invitó a salir. “Estaba re nerviosa. Él se dio cuenta, y es muy firme, muy seguro. Entonces, llegó con el vino bajo el brazo, nos dimos un beso en la mejilla e hizo como un gesto para darme como un abrazo y nos abrazamos. No nos conocíamos y estuvimos como un minuto abrazados. Yo sentí que lo conocía de toda mi vida, no te miento. No sé cómo uno llega a sentir eso porque no tiene explicación”, recordó.

Pese a la distancia, decidieron apostar al amor y oficializaron su pareja en las redes sociales. Este año elevaron la relación un paso más y se comprometieron en una ceremonia secreta en Italia que replicaron en Mendoza junto a familiares y amigos. /TN