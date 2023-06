Jorge Rial volvió a conducir su programa Argenzuela

A casi dos meses del episodio cardíaco que casi le cuesta la vida, Jorge Rial volvió a la conducción de Argenzuela por Radio 10. Minutos después de las 10 de la mañana, el periodista irrumpió en el estudio en el que lo aguardaban Mauro Federico, Patricia Pérez, Agustín Rey, Nacho Genovart y el resto del equipo para reencontrarse con el espacio radial que lo tiene al frente desde mediados de 2021.

“Buen día para mí, que recién llego”, bromeó el ex Intrusos de entrada, haciendo referencia que había arribado unos minutos más tarde de lo habitual. “Entré a taller, me hicieron todo de nuevo”, continuó en el mismo tono, y advirtió que se trata de una vuelta de a poco. “Todavía no voy a estar las tres horas, tengo para dos semanas de recuperación total”.

Vacaciones

Llegado hace unos días de España, donde aprovechó para descansar acompañado de su pareja María del Mar Ramón, Rial comentó cómo viene realizando la rehabilitación: “Son ejercicios, tengo que soplar una pajita adentro del agua. Tengo lastimadas las cuerdas vocales, pero no porque lo hayan hecho mal. Me operaron de urgencia. básicamente me salvaron la vida. Ahora estoy mucho mejor”, aseguró.

De inmediato, el conductor abrió la lista de saludos, tanto para el equipo -“la verdad, los extrañaba, más allá de que estamos en contacto”-, como para el público: “Los extrañaba a ustedes del otro lado. Lo necesitaba, es lo que sé hacer, es mi laburo, y también es como una terapia”, enumeró. Agradeció a sus compañeros, porque “no es fácil encontrarte de golpe con esto. Sin ustedes no podría haberlo hecho”, admitió. Y del público, saludó especialmente “a los que rezaron, mandaron mensajitos. Después pasan cosas de la vida, uno tiene que salir a cabecear pelotas de cemento”, agregó sin dar más precisiones.

Enseguida, puso en marcha oficialmente su programa para hablar de la actualidad caliente del país, con el foco en las provincias de Jujuy y en Chaco. Mandó al corte y volvió dando precisiones sobre la reciente adopción de su perra y del particular nombre que eligió, Malasaña, inspirado en su reciente viaje madrileño. “Me gusta el barrio, caminarlo, entrar en las tiendas, ir a comer. Pasó la noche con nosotros, espectacular, pero no durmió en nuestra cama. Es una perra”, aclaró, marcando su desacuerdo con las nuevas formas en la crianza de mascotas.

Y de inmediato, desestimó de momento su regreso a C5N con otra ironía: “Me están extorsionando”, bromeó, antes de repetir que su incorporación al trabajo va a a ser paulatina. Vale recordar que el ciclo también tiene su versión televisiva, de 15 a 17 por C5N, que de momento tiene al frente a Diego Brancatelli.

Jorge estuvo poco más de una hora en su regreso al micrófono central. Además del análisis de la actualidad caliente del país, pasó por el espectáculo, el deporte y las judiciales, con el estilo filoso que lo caracteriza intacto. Y unos minutos más allá de la hora que habían pactado, se despidió en el mismo tono con el que había empezado. “Me hizo muy bien esta hora, terapéuticamente. Mañana vuelvo y me quedaré un poquitito más, téngame paciencia. Voy a tratar de estar para el pase con el Gato (Gustavo Sylvestre, conductor del ciclo anterior), que me mandó un lindo mensaje”, prometió antes de la despedida formal del programa, que continuó con la conducción de Mauro Federico.