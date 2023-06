Aníbal Fernández anticipó que no enviará a Gendarmería a Jujuy

El día después de los graves hechos de violencia registrados en las inmediaciones de la Legislatura de Jujuy, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, adelantó que no enviará fuerzas federales a esa provincia y cruzó al gobernador Gerardo Morales.

“Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin la autorización previa ni en el armado de un Consejo. Yo no tengo una orden”, dijo Fernández en la puerta de Ministerio de Seguridad de la Nación.

Convencido de su decisión, el funcionario ubrayó: “La Policía de Jujuy es la que está actuando, nosotros no tenemos nada que hacer ahí”. Y en la misma línea, agregó: “Nosotros miramos con mucho detenimiento y preocupación porque la represión nunca es buena”.

Fernández también rechazó que el Gobierno esté vinculado a los serios disturbios de este martes, tal como denunció la oposición. "Que muestren las pruebas", sentenció el funcionario.

"¿Por qué me tengo que bancar dar explicaciones de lo que el gobernador diga? Que hable él. Lo que dice el gobernador es mentira", sentenció el ministro de Seguridad, luego de que Morales acusó al Gobierno nacional de "infiltrar violentos pagados con planes".

¿Saben qué son ustedes, @alferdez y @CFKargentina? Trump y Bolsonaro, tomadores de legislaturas y golpistas. Dejen de infiltrar violentos pagados con planes en nuestro pueblo. Nosotros siempre vamos a defender la paz y el orden. pic.twitter.com/kEF5vnAktb — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 20, 2023

En diálogo con los medios presentes en la puerta del Ministerio, Aníbal Fernández salió al cruce de las acusaciones del gobernador: "¿Ustedes pueden creer semejante estupidez? Díganme una persona que haya actuado, que la hayan visto impulsada, financiada, acompañada o incitada para ir a provocar un problema a Jujuy".​

"Que haga la denuncia, pero entre hoy y mañana, si tiene pruebas, porque no las tiene. En vez de hacer semejante lío...Le pegaron a todo el mundo, lastimaron gente, un muchacho luchando por su vida que le pegaron con un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, ese sinsentido se resuelve mandando a tres policías a detener a ese colectivo", criticó el funcionario nacional.

Manifestantes arrojan piedras a efectivos de la Policía de Jujuy

Durante una conferencia de prensa improvisada en la puerta del Ministerio de Seguridad, Aníbal se mostró molesto por la inconsistencia de las acusaciones formuladas por Morales: "Si eso dice él, que lo pruebe. No lo va a probar porque no es verdad. ¿A quién se le ocurre que uno va a estar incitando en un lugar? Que presente las pruebas, pero seguimos hablando de algo que no tiene".

"Lo que decimos nosotros es al revés: 'Viejo, ustedes convocaron a la Constituyente, modificaron su Constitución, hay quejas por las responsabilidades porque se hizo a una velocidad llamativa. Bueno, den las explicaciones a su pueblo'. ¿Qué tengo que estar metido yo? No voy a dar explicaciones sobre qué sucede", arremetió contra el Ejecutivo jujeño.

Respecto de los graves incidentes que se registraron en las afueras de la Legislatura jujeña, en el marco de las protestas contra la reforma de la Constitución provincial, el ministro argumentó: "No tengo duda que cuando uno saca estas cosas contra lo que piensa el pueblo, los dolores de cabeza son grandes".