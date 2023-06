Este martes a la noche Juntos por el Cambio dio una muestra de unidad como pocas veces antes lo había hecho, en un contexto político muy complejo, enrarecido por el clima de violencia extrema que se vivió en Jujuy en medio de una votación en la Legislatura que aprobó la reforma parcial de la Constitución provincial. A la distancia y desde Buenos Aires, en el espacio político hubo un fuerte respaldo al gobernador Gerardo Morales y una denuncia contra el gobierno nacional.



Esa imagen de comunión reunió a dos líderes que hasta hace unos días parecía imposible que compartieran una imagen, por la virulencia de la interna del PRO. Hasta allí llegaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los dos presidenciales del partido amarillo que competirán en las PASO por representar a JxC en las generales de octubre. Incluso se sentaron uno al lado del otro, para reforzar la idea de que la alianza no se rompe.

Pero no fueron los únicos que asistieron a la cita. El PRO fue la fuerza que más dirigentes acercó, con María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Fernando Iglesias, entre otros. También se sentaron en primera fila el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el referente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto; Martín Lousteau de la UCR y José Luis Espert, de Avanza Libertad.

Otros referentes que se hicieron presentes fueron el senador nacional radical Luis Naidenoff; la diputada nacional de la UCR Karina Banfi; y el presidente del GEN, Sergio Abrevaya, entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

No obstante, se registraron ausencias importantes. La primera de ellas es la del expresidente Mauricio Macri, que se limitó a twittear minutos antes de la conferencia. “Es inevitable ver las imágenes de Jujuy y no recordar lo que vivimos en 2017 cuando nos apedrearon el Congreso. Todo mi repudio y condena a la violencia: el orden era entonces y es hoy fundamental. Sin ley no hay progreso. Sin progreso solo hay más pobreza y cada vez menos futuro”, expresó.

Mauricio Macri y Gerardo Morales, durante un encuentro en diciembre pasado (Foto: Juntos por el Cambio).



Otra de las figuras que faltó a la foto de unidad fue una de las que se autodefine como garante de la misma. Se trata de la referente máxima de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. “No se siente cómoda en ese tipo de eventos, no va a esas actividades”, sentenciaron desde su entorno a TN respecto de su ausencia. Hasta ahora, no se expresó sobre la situación en Jujuy.

Tampoco participó uno de los presidenciales que tiene la alianza opositora, Facundo Manes. El neurocientífico y diputado nacional ratificó días atrás que está en carrera para las PASO. Pero se expresó recién sobre el final de la conferencia de prensa, desde su cuenta de Twitter: “La violencia nunca es el camino. Repudio los hechos violentos perpetrados en Jujuy contra la legislatura. Cuando hechos como estos ocurren, no solo se atenta contra un gobierno democrático: se atenta contra toda la democracia. Todo mi apoyo a Gerardo Morales y al pueblo jujeño”.

A la hora de revisar ausencias, también faltó a la cita el precandidato a jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Sí lo hizo su rival en la interna, Lousteau. En cuanto a internas, tampoco se hizo presente el precandidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti, mientras su competidor Santilli sí estuvo. Se puede sumar a esa lista al titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, que asoma como posible compañero de fórmula de Bullrich./ TN