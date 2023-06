Ya pasaron casi 20 días desde la desaparición seguida de femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco y la causa tiene siete detenidos hasta el momento. Sus seres queridos exigen el pronto esclarecimiento del caso que conmociona no solo a la provincia, sino también a todo el país.

Ante esto, el abogado Fernando Burlando confirmó que representará a la familia de la joven chaqueña. “Nos llama la atención que la justicia no cuente los avances de la causa”, dijo en diálogo con TN.

Los familiares de la joven de 28 años no tienen noticias de ella desde el 1 de junio y aseguran que su esposo, César Sena, la mató con la ayuda de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Fernando Burlando llegó a Resistencia. (Foto: Twitter @hhp_notas)

Burlando será el abogado de la familia de Cecilia Strzyzowski

El abogado remarcó que en este caso “no podemos obviar los orígenes de los asesinos y sus vínculos”. “Es una situación que se repite en el interior donde los excesos están presentes, son episodios que no nos podemos permitir”, agregó.

Además, sostuvo: “No estoy conforme con la investigación, debería haber venido un cuerpo independiente de peritos e investigadores. Si las pericias forenses dan negativas en la casa del clan Sena, la causa queda en la nada. Están dejando pasar el tiempo, es una estrategia”, sumó.

Asimismo, insistió en que junto a su equipo van a plantear “una serie de medidas que tienen que ver con los avances de la investigación”. “Creemos que hay situaciones que deben repetirse, procedimientos que deben efectuarse para ver si podemos encontrar algo de lo que fue en vida Cecilia”, sumó.



Gloria Romero, la mamá de Cecilia, aseguró que continuará con su abogada. (Foto: TN)

“Todos estamos de acuerdo en que una investigación de estas características debe manejarse con suprema eficiencia y responsabilidad. la presencia de la política en estas investigaciones generalmente traban el procedimiento de la justicia”, resaltó y sostuvo que habló con Gloria, la madre de Cecilia, y que ella le dijo que está “convencida” de que el dije que encontraron en las últimas pesquisas es el de su hija.

“Creo y tengo confianza en que toda esta trama se puede esclarecer”, manifestó Burlando y agregó: “Lamentablemente, para los oídos de la mamá y los argentinos va a ser sorprendente lo que se sepa”.

El dije en forma de cruz coincide con el collar que usaba Cecilia

La descripción del dije en forma de cruz que fue hallado este martes 20 en la zona del río Tragadero coincide con el collar que usaba Cecilia Strzyzowski.

La evidencia será analizada para determinar si efectivamente le pertenece a la mujer que desapareció el 1° de junio. Este elemento fue encontrado en un descampado ubicado a unos 200 metros de la calle San Martín, cerca del barrio Emerenciano.

Gloria, la mamá de Cecilia: "Sería un milagro que encuentren un pedazo de ella"

"No tengo esperanzas de encontrar el cuerpo de Cecilia, y sería un milagro que encuentren aunque sea un pedazo de ella", dijo Gloria Romero tras los rastrillajes que realizaron en río Tragadero.



La mujer sospecha que se deshicieron los restos de su hija e intentaron no dejar rastros. "César siempre decía en tono de broma 'si no hay cuerpo, no hay delito' y también que él si tenía que hacer desaparecer un cuerpo lo descuartizaba y se lo daba de comer a los chanchos. No me sorprende que hayan hecho eso con mi hija"./ TN