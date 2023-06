El futbolista brasileño Antony fue denunciado por violencia de género recientemente. Gabriela Cavallin, la mujer que acudió a la policía para contar el calvario que había sufrido durante varios meses, rompió el silencio público en una entrevista con un programa de televisión local y dio detalles de lo que tuvo que soportar.

“Me agarró por los dos brazos, me tiró sobre la cama y se tiró encima mío. Cuando hizo eso mi prótesis de silicona se dislocó, provocándome tal dificultad para respirar que parecía que me iba a morir”, afirmó la DJ e influencer en No Domingo Espetacular, de Record TV.

La brasileña, que vivió con el futbolista en Ámsterdam durante su paso por el Ajax y en Manchester tras fichar por el United, aseguró que necesitó una cirugía de más de 40 puntos en el interior de su pecho.

Cavallin presentó una denuncia formal ante la policía local por “violencia doméstica, amenazas y lesiones corporales” contra el delantero que integró la delegación que viajó al Mundial de Qatar 2022. También facilitó fotos y videos para argumentar su relato.

Descontrolado

Ella incluso explicó que lo quiso dejar y fue en ese momento cuando Antony se transformó: “Rompió mi maleta, tomó mi bolso, mi pasaporte. Me rompió el móvil, no me dejaba ir. Estuve presa desde las 10 de la noche hasta casi las 3:30 de la mañana. Yo lo llamo cautiverio privado. Sólo quería salir de ahí y me dijo que no me iría hasta que lo borrara todo”.

“Haré lo que sea necesario. Iré a Inglaterra a denunciar la agresión, la falta de ayuda, la detención ilegal, el maltrato psicológico, todo lo que me hizo. Era mi mejor sueño y luego se convirtió en mi peor pesadilla”, se lamentó.

A principios de junio, la artista presentó la denuncia formal y aclaró que ese episodio se había producido el pasado 20 de mayo, en Inglaterra. Tras estas nuevas declaraciones, el portal UOL Esporte intentó comunicarse con el futbolista, pero éste se negó a dar declaraciones.

Ambos protagonistas mantenían una relación desde hace tiempo y fue en julio del 2022 cuando Gabi contó a través de sus redes sociales que se había sometido a un aborto espontáneo en un embarazo de cuatro meses. Antony, que estaba con otra mujer, iba a ser el padre de ese niño, aseguró.