Mientras continúan las protestas en Jujuy en contra de la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales, también sigue la feroz represión policial que en este caso fue repudiada por el ministro del Interior, Wado de Pedro.

El funcionario lamentó que "el modelo de país al que nos quiere llevar Juntos por el Cambio solo se sostiene con represión", y explicó que "es el modelo del 2001, el del macrismo, el de Morales en Jujuy".

"Repudiamos la brutal represión contra los y las manifestantes. Una Argentina sin violencia es posible", sentenció el ministro del Interior.

No es el primer funcionario del Gobierno Nacional que se expresa sobre el conflicto que se vive en la provincia del norte del país. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también rechazó la represión en Jujuy por parte de la policía local hacia manifestantes que protestaban contra la reforma parcial de la Constitución provincial que "limita el derecho a la protesta social".

En su cuenta de Twitter, Katopodis cargó contra el gobernador jujeño, Gerardo Morales, por el accionar de la Policía en el ingreso a la localidad de Purmamarca y señaló: "Repudiamos la represión brutal del gobierno de @GerardoMorales a quienes se manifiestan pacíficamente".

Continúan las protestas en Jujuy

Por tercer día consecutivo, comunidades originarias continuaban este lunes con permanencia y corte de la ruta nacional 9, a la altura de Purmamarca, al norte de Jujuy, en contra de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

Además, manifestantes atraparon a dos "policías de civil infiltrados" entre los manifestantes de Purmamarca, los cuales "portaban armas de fuego" y ambos se habían mezclado con los sectores que se encontraban en la ruta, indicó uno de los manifestantes.

Mientras siguen las protestas, Gerardo Morales ratificó la reforma de la Constitución

"Hay quienes quieren la violencia y creen que la comisión del delito de corte de ruta es una modalidad de protesta y no lo es", justificó el gobernador de Jujuy.

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, ratificó este lunes el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que, según explicó, "prohíbe los cortes de rutas y calles" y la "ocupación de edificios públicos".

Morales, a la vez, anunció que planteará la "reconsideración" de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán "a la vieja redacción", tras reconocer "dudas" en las comunidades indígenas.

"No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas", señaló el mandatario provincial al ratificar el artículo 67 de la reforma constitucional que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Constituyente.

El precandidato presidencial defendió la reforma en una conferencia de prensa en donde explicó los incisos que componen el artículo 67, entre los cuales, reiteró, "está la prohibición de los cortes de rutas y calles, y la ocupación de edificios públicos", y aseguró que ese punto de la reforma "no se modifica".

