Escándalo en Bélgica: Courtois se fue de la concentración

En las últimas horas, en medio de la clasificación para la Eurocopa 2024, tuvo lugar una nueva polémica. Esta vez, el protagonista principal fue Thibaut Courtois. El arquero, figura del Real Madrid, decidió pegar el portazo y abandonar la concentración del equipo luego del 1-1 ante Austria. Según informó Domenico Tedesco, la decisión fue debido a que el capitán del equipo fue Romelu Lukaku.

La declaración del DT de Bélgica

"Juntos decidimos que Romelu sería el capitán contra Austria y Thibaut contra Estonia. Eso estuvo bien para todos, pero después del partido, de repente, quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido. Desde el principio traté de mostrarle el aprecio que se merece. A mis ojos es el mejor portero del mundo. Lo amo como portero, pero también como un ser humano. Estoy conmocionado", comenzó el DT.

Más tarde, el adiestrador de la Selección de Bélgica añadió: "Intenté hablar con él porque era una decisión difícil. Tenemos una buena relación. Para mí nada ha cambiado, pero él ha tomado una decisión difícil. También tengo que asimilarlo y me tiene que dar explicaciones. Después de eso, ya veremos".

La respuesta de Courtois

Por su parte, Courtois utilizó las redes sociales para desmentir los dichos de Tedesco ante los micrófonos: "Esta tarde me sorprendió escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que dio un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que tuvimos después del partido contra Austria. Quiero dejar claro que no es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valoraciones del entrenador no se ajustan a la realidad".

Fuente: TyC Sports