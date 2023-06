Trasladaron a César Sena a otra comisaría de Resistencia

Con un total hermetismo, César Sena fue trasladado de la comisaría 3ª de Resistencia, en la que estaba alojado en una oficia contigua a dónde está detenido su padre, a otra dependencia de la capital provincial. Fuentes policiales indicaron a Infobae que este lunes por la tarde lo llevaron a la seccional 6ª Metropolitana.

Ahora, por qué se dispuso el traslado del hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quien fue imputado por el homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género en calidad de co-autor de Cecilia Strzyzowski.

“Código morse”

Las fuentes del caso explicaron los motivos de la salida de César Sena de la comisaría 3ª fue “por una cuestión de organización”. Y agregaron que padre e hijo estaban alojados “en oficinas y no en celdas”.

Sucede que solo una pared separaba al dirigente social de su hijo. “Inventaron una especie de código morse y mantenían comunicación de esa manera”, confiaron las fuentes.

César y Emerenciano Sena imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Así, el primer destino pensado para César Sena fue la localidad Charadai, pero la familia de Cecilia se opuso. Fue entonces, que se dispuso un traslado a La Verde. Incluso, eso confirmó su abogado, Ricardo Osuna, a este sitio.

Sin embargo, con el paso de las horas esa idea se diluyó. Incluso, el intendente de la localidad, Ricardo Peña, aseguró en TN que no iban a recibir al presunto femicida. Osuna manifestó que los familiares de César buscaban conocer el nuevo lugar de alojamiento para llevarle comida y ropa. “Esta mañana me habían dicho que iba a La Verde, pero ahora no sé. Pero más importante que el lugar de detención, es la prueba”, indicó el defensor.

Esta tarde se definió finalmente la suerte de César: recayó en la comisaría 6ª metropolitana. Hasta su traslado, el principal sospechoso del femicidio de la joven de 28 años estaba en la misma seccional en la que están detenidos el líder piquetero, su mano derecha, Gustavo Obregón y el casero del campo de la familia, Gustavo Melgarejo.

La medida fue pedida por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez luego de que se conociera que existía la comunicación constante entre César y el ex precandidato a diputado del Frente Chaqueño, pese a que estaban alojados en celdas separadas.

Al mismo tiempo, se conoció la carta de César enviada a Cáceres Olivera, el 14 de junio, en la que aseguró: “Si yo puedo hablar con el fiscal en persona, quizá sea más fácil. Quiero que esto se termine”, escribió cuando pidió declarar, aunque después se arrepintió.

En tanto, Marcela Acuña continúa detenida en la Oficina de Género de Resistencia, al igual que el resto de las detenidas: Fabiana González (esposa de Obregón) y Griselda Reinoso (pareja de Melgarejo).

Este domingo, los investigadores encontraron una valija, ropa y otras pertenencias quemadas en un descampado del Barrio Emerenciano. Creen que podría ser de la víctima y serán peritadas en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la provincia.

Cecilia y César se conocieron a través de una aplicación de citas en junio de 2021. A fines de ese año se pusieron de novios. La relación prosperó, en septiembre del año pasado se casaron por civil. Lo hicieron a escondidas de la familia del joven de 19 años: es que los Sena no aprobaban esa relación.

Desde el círculo de él contaron a Infobae que veían con malos ojos la forma en que se conocieron y la diferencia de casi diez años edad entre ambos.

La familia de Cecilia tampoco estaba de acuerdo con el matrimonio. “Eran muy jóvenes y apenas se conocían”, dijo su hermana Ángela a este medio. En sintonía, su mamá, Gloria Romero, comentó: “Nunca estuve de acuerdo porque sabía que la madre de él (Marcela Acuña) no los apoyaba. ‘Mirá que cuando te casás con alguien te casás con todo su entorno’, le advertí a mi hija. Pero Cecilia quiso casarse igual. ¿Y qué iba a hacer? Le tejí el vestido que usó para su civil”.

La joven de 28 años fue vista por última vez el 1 de junio. Al día siguiente, fue registrada entrando a la casa de la familia Sena por una cámara de seguridad. Sin embargo, no hay imágenes de su salida./Infobae