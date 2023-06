Todo marcha tan bien entre Pampita y Roberto García Moritán que los cronistas suelen preguntarles cuáles van a ser los próximos pasos en la pareja. En ese sentido, una cronista de Implacables (El Nueve) quiso saber si están considerando la posibilidad de tener otro hijo. “¿Cerramos fábrica Caro?”, indagó Maru Leone y generó reacciones muy distintas en el matrimonio.

Pampita no cierra la posibilidad de volver a ser madre

La panelista de Los 8 escalones (eltrece) reconoció que ella no descarta nunca esa posibilidad. Incluso, aprovechó que el legislador estaba presente en la entrevista y le pidió a la periodista que le extienda la pregunta a él. Al ser cuestionado, el gesto del integrante de Republicano Unidos fue claro: no respondió, pero movió la cabeza cómo negándose a la idea de volver a ser papá...

“¿Cerramos fábrica, Caro?”, fueron las palabras elegidas por la entrevistadora, a lo que la modelo, con una pequeña sonrisa y sin esquivar la pregunta afirmó: “Y no sé, preguntale acá al señor”, dando cuenta de que ella aún sueña con tener otro hijo. En ese instante la cámara gira y la cara de García Moritán queda en primer plano y sin emitir palabras cerró los ojos y giró la cabeza con la clara intención de demostrar que por el momento no piensa en volver a ser padre.

“Vamos a ver, vamos a ver”, continuó Pampita, “yo todavía esa puerta no la cierro pero me cuesta convencer ahí del otro lado”, cerró sobre el tema entre risas, mientras el legislador que todas las noches la va a buscar a la salida del trabajo -”Esas cosas chiquitas que son muy importantes”, expresó ella- continuaba con su postura de no hablar al respecto.

También se tomó un minuto en hablar de cómo estuvo el festejo del cumpleaños de Beltrán, además del presente de su familia. “Estuvo muy lindo, de fútbol, viste que ya después hay una edad en que no quieren nada, no quieren decoración, no quieren ninguna cosa extra, quieren jugar al fútbol con los amigos y nada más”. Sobre el hecho de encontrarse juntos Benjamín Vicuña y García Moritán, Pampita aclaró: “Siempre está toda la familia junta”.

“No concibo otra manea de tener una familia si no es que nos amemos entre todos, en todas las circunstancias. En el fútbol del sábado a las 7 que salimos todos abrigados, o cuando alguno tiene fiebre que hay que salir a comprar un remedio, ni nos planteamos quién va o quién viene, es como que somos todos de todos y nos cuidamos”, explicó sobre la importancia de mantener un buen vínculo entre todos y su forma de ver las relaciones familiares.

Para finalizar, expresó: “Estamos todos muy bien, estamos todos comunicados, tenemos una red de apoyo para los chicos para todas las cosas. Obviamente que va a haber muchos cumpleaños, eventos, comuniones, muchos eventos que los chicos van a tener que compartir y que van a estar muy orgullosos de todos nosotros, los adultos”.