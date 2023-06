No es una elección más la de este domingo en Chaco. Si bien es una PASO y no se definen aún las nuevas autoridades provinciales, el clima en la provincia se enrareció hace poco más de dos semanas por la desaparición de Cecilia Strzyzowksi, una mujer de 28 años que falta de su casa desde el 1° de junio.

La familia de la joven sospecha que su pareja la mató y ocultó los restos en una casa de campo con la ayuda de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos poderosos dirigentes sociales cercanos al gobernador Jorge Capitanich que incluso estaban en sus listas que llegarían a las urnas este domingo.

“Hoy es el voto bronca. Mucha gente me decía que no servía votar en las PASO, pero sí sirven. Hoy la forma de marchar es votar”, manifestó Gloria Romero.

Y agregó: “Si están conmigo, que vengan a votar. Que en los votos se den cuentan que la gente tiene bronca”.

En referencia a lo sucedido con su hija Cecilia, sostuvo: “Son cosas que a veces me quiebran, que no entiendo. No puedo entender esto, no sé qué pudo haber visto mi hija, qué tanto les molestaba lo que ella haya visto para hacer lo que hicieron”.

Y sentenció: “Todos me dicen que soy valiente. Tengo más huevos que todos los hombres juntos”.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, habló con la prensa antes de ingresar a votar

La madre de Cecilia recibió el apoyo de la gente mientras esperaba para emitir su voto. “Que dios te bendiga”, “Dios te va a dar fuerzas”, fueron algunas de las frases que las personas le dedicaban a Romero, quien se emocionó ante el acompañamiento de la ciudadanía.

Muchos se acercaron a saludarla, otros la abrazaron, y hasta le ofrecieron adelantarse en la fila para votar antes, pero Gloria no aceptó y respetó el lugar que le había tocado.

Cecilia fue vista por última vez el 1° de junio, cuando salió de su casa para hacer un viaje con su esposo, César Sena. Los investigadores manejan la hipótesis de que el hombre asesinó a Cecilia en la vivienda de sus padres y que el viaje fue solo una excusa. Los investigadores determinaron que no se compraron pasajes hacia ningún destino.

Hasta hace unos días, Sena era candidato a diputado provincial por el Frente Chaqueño, espacio que responde al oficialismo, mientras que Acuña iba como candidata a intendente. Sin embargo, sus postulaciones fueron desactivadas por su presunta participación en la desaparición de la joven de 28 años.

¿Qué se vota en Chaco en las elecciones 2023?

La provincia del norte argentino este domingo en las PASO para elige los candidatos a gobernador, vicegobernador, 16 diputados provinciales y sus respectivos suplentes, que se presentarán en las elecciones provinciales generales el 17 de septiembre. Además, también deberá elegir intendentes y autoridades de concejos municipales.

Las elecciones generales se realizarán el 17 de septiembre y, en caso de haber segunda vuelta en los comicios de gobernador y vicegobernador, el decreto establece que será el 8 de octubre.

En tanto, los electores de la provincia participarán en las PASO y los comicios generales nacionales, establecidos por la Cámara Nacional Electoral para el 13 de agosto y el 22 de octubre. En esas fechas, los chaqueños deberán volver a las urnas para votar presidente y vicepresidente de la Nación, como así también 3 diputados para el Congreso de la Nación.