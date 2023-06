“Estoy sola, estoy muy tranquila. No tengo nada que blanquear”. “Yo a los únicos que les rindo cuenta es a mis hijos y a la AFIP porque soy una persona muy prolija”. “Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Me parece como que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y con mis compañeros de trabajo”. “A mí me encanta cuidar mi vida personal, si igual van a opinar, es preferible hacer lo que uno cree”. Elija al azar alguna de estas respuestas de de Zaira Nara de las últimas semanas y aplíquela a la consulta sobre su relación con Facundo Pieres.

El romance entre la modelo y el polista explotó en el verano de Punta del Este, se enfrío al volver a Buenos Aires y reflotó semanas atrás en Londres. Claro que hay un tema que sobrevuela la relación y es que el deportista fue novio de Paula Chaves, íntima amiga de la menor de las Nara, que de hecho, es madrina de una de las hijas que la conductora tuvo con Peter Alfonso. Las cosas entre ellas están ahí, manteniendo la distancia pero con el afecto de esas amistades que son familia, esperando el momento oportuno para la reconciliación.

Rumores de reconciliación

Mientras disfruta de un gran momento profesional, que próximamente la llevará a Tailandia para una marca de joyas, Zaira volvió a hablar de su relación con el polista, luego de que circularan imágenes en Londres. Nada fue casual en la capital inglesa, donde ella arribó luego de de deslumbrar en la Alfombra Roja de Cannes 2023 y él se encontraba disputando algunos torneos con su equipo. Las fotos en las redes dieron suficientes pistas para mostrar que estaban juntos sin ser muy explícitos. Y ellos se mostraron abiertamente en la vía pública, sabiendo que pueden pasar más desapercibidos que en el país, pero sin importarles demasiado si alguien los reconocía.

En diálogo con LAM, y respecto a su viaje al sudeste asiático, explicó que luego de cumplir sus compromisos comerciales aprovechará para hacer un poco de turismo con sus hijos, Malaika y Viggo, fruto de su relación con Jakob Von Plessen. Y a pesar de sus esfuerzos por eludir el tema, se refirió a cómo estaban las cosas con el polista.

“Anda bien. A caballo es de los mejores que conozco”, señaló irónica, para después ponerse más seria para referirse a las versiones sobre que a la familia del polista no ve con buenos ojos que ella demore la presentación en sociedad.

“La realidad es que yo me separé hace muy poco y estoy viviendo un momento de mis hijos. Trabajo mucho, soy mamá., no estoy en un momento para salir en ningún lado a hablar de mi relación, de mi no relación, de mi momento sentimental. Estoy para trabajar, y cuando vuelvo a casa, ser mami cien por ciento”, se excusó.

Sin negar su vínculo amoroso, pero tampoco terminar de confirmarlo abiertamente, continuó: “No estoy para abrir mi corazón a las puertas del mundo del espectáculo ni contar nada. Porque la verdad es que no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy estoy en eso de disfrutar de la tranquilidad de puertas adentro”, se sinceró. Aunque no descartó hacerlo en un futuro: “Algún día, cuando tenga ganas de salir de la mano por la 9 de Julio con alguien, me van a ver. Y a los primeros que voy a llamar va a ser a ustedes, cerró, destacando la buena relación con LAM.