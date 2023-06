El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó su rechazo a un proyecto para nacionalizar las reservas de litio que tiene el país.El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), consideró que "los recursos naturales son de las provincias".

"Un proyecto así (de nacionalización del litio) sería sacarles los recursos naturales a las provincias para dárselos a la Nación. Cuando en realidad tenemos que hacer exactamente lo contrario. Tenemos que fortalecer el federalismo. No hay que sacarle más nada a las provincias", dijo Larreta durante una visita que realizó a Catamarca.

El jefe de Gobierno porteño se mostró en la provincia junto al diputado nacional de la Coalición Cívica (CC) de Catamarca, Rubén Manzi y el referente del Pro en esa provincia, Enrique Cesarini.

Durante una conferencia de prensa, el postulante presidencial respaldó la candidatura a gobernador de Manzi, pero aclaró que no venía desde Buenos Aires para "definir un armado político" en esa provincia.

"Creo que Rubén Manzi sería un gran candidato a Gobernador de la provincia de Catamarca, ahora son ellos los que deben definir cómo es el armado político de Catamarca. Yo no voy a venir de Buenos Aires a decirles con el dedo vos si, vos no", afirmó.

Larreta aseguró que aún no definió quién será su compañero de fórmula de cara a las próximas elecciones y le bajó el tono a la posibilidad de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lo secunde en un binomio presidencial.

"Morales es precandidato a presidente, al igual que (Patricia) Bullrich, Miguel Ángel Pichetto o Lilita Carrió. Hay que respetar en ese sentido la voluntad de cada dirigente", subrayó el titular del Ejecutivo porteño.

En agosto comienza la producción de baterías de litio nacionales para abastecer al sector público



El director de la empresa tecnológica Y-Tec y exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Roberto Salvarezza anunció que en agosto comenzará a operar la planta nacional de celdas y baterías de litio (UniLiB), destinadas al sector publico y a proyectos estratégicos. Su capacidad instalada alcanzaría en un año 15 MWh/año.

"Entre agosto y septiembre pondremos en marcha la planta nacional de celdas y baterías de litio (UniLiB), donde se fabricará baterías de ion-litio destinadas al sector público, entre ellos: el equipamiento a las fuerzas armadas y el abastecimiento de energía para poblaciones rurales", sostuvo Salvarezza durante un panel realizado en la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Asimismo, anticipó que la planta ubicada en predio del Polo Productivo Tecnológico "Jorge Alberto Sábato" en La Plata, tendrá una capacidad de producción anual -medida en energía almacenada- de 15 MWh, equivalente a mil baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unas 50 para colectivos eléctricos.

Salvarezza precisó que estas baterías se destinarán a "demandas concretas" como equipamiento de comunicación de las fuerzas armadas, electromovilidad o energía estacionaria complementando las energías renovables como la eólica o la solar para abastecer ciudades de menor tamaño que cuentan sin energía. Al respecto, reveló que en conjunto con la provincia de Buenos Aires se realiza un proyecto piloto para abastecer una población cercana a Berisso (la isla Paulino) que está desconectada de energía eléctrica, por lo que, "con baterías de litio y paneles solares se producirá un paquete de soluciones que abastecerán aproximadamente 150 viviendas"./Ámbito Financiero