Cecilia Strzyzowski: qué declararon los tíos de César Sena

El caso que conmueve a la provincia de Chaco y a todo el país tuvo un nuevo episodio este viernes con la declaración espontánea de los tíos de César Sena: "Nos presentamos a declarar espontáneamente, porque hay medios que están generando discursos de odio", comenzó diciendo Ricardo Acuña a la prensa, asegurando también que los están "amenazando permanentemente".

En este sentido, el hombre que declaró ante la fiscalía que investiga la desaparición de Cecilia Strzyzowski sostuvo que ellos no tienen "nada que ver con lo ocurrido", al mismo tiempo que contó que estuvieron con su sobrino el día que se entregó a la Justicia y que antes de eso el joven les aseguró que no le había hecho nada a su esposa.

"Yo estuve con César y me negó el crimen. Nosotros no lo encubrimos. Él me dijo que Cecilia salió de su casa y que lo vamos a comprobar porque hay una cámara en frente de su casa. Yo le pregunté que si lo hizo y él me dijo ‘no, no, no’", explicó el tío de César.

Y agregó: "No sé lo que pasó porque no vivo en la casa. No pongo las manos en el fuego por nadie. Pensamos que la verdad va a surgir. Nosotros estamos consternados, imagínate que digan que fue un secuestro seguido de muerte, esto nos rompe el alma".

La madre de Cecilia Strzyzowski le pidió a Alberto Fernández que "intervenga la provincia"

Desde Resistencia, Chaco, la madre de Cecilia Strzyzowski le envió un mensaje al Presidente para que "mande los recursos técnicos" para la búsqueda de la joven.La madre de Cecilia Strzyzowski, la mujer que es buscada desde el 2 de junio pasado en Resistencia, Chaco, en lo que podría ser un caso de femicidio, le envió un mensaje al presidente Alberto Fernández con el pedido expreso de que "intervenga la provincia" porque "la Justicia no es independiente" allí.

"Necesitamos de Nación peritos atropólogos porque acá la provincia no los tiene, necesitamos recursos técnicos para que la causa avance", pidió Gloria Romero, de 53 años, en referencia a la presencia de perros entrenados para la búsqueda de personas o a la participación de especialistas en informática.

"Necesitamos que el Presidente haga que se intervenga la provincia porque la Justicia no es independiente, y no van a decir que es persecusión política, ¿eh? porque el Presidente pertenece al mismo partido que el Gobernador de la provincia", agregó en referencia al mandatario del Chaco, Jorge Capitanich.

"Así que señor Presidente, por favor intervenga la provincia y asegure que la Justicia sea independiente y por favor mande los recursos que necesitamos. Necesitamos recursos técnicos, y la fiscalía también", insistió Romero.

La familia de Cecilia Strzyzowski lleva dos semanas sin saber de ella, ahora con la certeza de que las autoridades "están buscando un cuerpo" en lo que sería un caso de femicidio presuntamente cometido por su expareja, César Sena, con ayuda de sus padres, el excandidato a diputado provincial Emerenciano Sena y la excandidata a intendenta de Resistencia Marcela Acuña.

Strzyzowski, de 28 años, era pareja de César Sena, de 19, pero según el fiscal de la causa, Jorge Cáceres Olivera, habría tenido una "discusión económica" con la madre del muchacho y "a raíz de no llegar a un acuerdo, le dan muerte"./ Minuto Uno