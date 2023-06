Cuánto salen las entradas para la despedida de Riquelme

Llegó el momento de algo que se esperó durante muchos años. El próximo 25 de junio, en La Bombonera, Juan Román Riquelme tendrá su partido despedida repleto de su público, ese que lo ovaciona siempre que tiene la oportunidad.

En el cotejo, un histórico 11 del elenco de la Ribera se medirá ante un combinado espectacular de la Selección Argentina, donde resaltará la presencia de Lionel Messi, quien también estará en el partido despedida de Maxi Rodríguez.

Entradas para la despedida de Juan Román Riquelme: cómo comprar y precios

Las entradas todavía no se pusieron a la venta, pero se especula que en los próximos días saldrá la información oficial. Se especula que los socios tendrán prioridad.

El detrás de escena del partido despedida de Riquelme en Boca

Si bien a simple vista pareció improvisado el anuncio y para muchos sorpresivo, Riquelme viene hace tiempo preparando el camino para realizar su partido despedida. Entre negociaciones con la empresa organizadora, los derechos de transmisión y encontrar la fecha ideal mientras no haya competencia y puedan asistir los invitados, la presentación oficial del encuentro se demoró.

Más allá de lo mencionado, y como reveló el propio Román, uno de los factores claves fue la asistencia de Messi, quien lo convenció para que no haya su despedida en 2019 porque no podía ir: "Iba a ser el partido en diciembre de 2019 la primera vez y él (Messi) me llamó por teléfono para que no lo haga porque él no llegaba, porque estaba jugando. Cada vez que lo llamaba me decía que sí. Hablé con él hace dos horas y me dijo que el 25 de junio él iba a estar acá y que iba a ser un placer estar en La Bombonera. Para todos los bosteros será un honor tener al mejor del mundo y para muchos el mejor de todos los tiempos. Será un gran día", confesó.

De este modo, el partido se jugará un día después del cumpleaños 45 de Riquelme y del cumpleaños 36 de Leo, aunque el oriundo de Don Torcuato reconoció que dudó en realizarlo el 24 de junio porque hubiese sido especial. "Elegimos ese día, esperemos que la gente lo disfrute al máximo. Maxi (Rodríguez) va a tener su despedida el 24 de junio en Rosario, se me complica estar ese día porque es mi cumpleaños y siempre se festeja en Don Torcuato", sumó al respecto.

A partir de la presencia de Lionel Messi, Riquelme confirmó que el encuentro se tratará de un enfrentamiento entre el Boca del 2000 y un equipo integrado por ex-compañeros de la Selección Argentina: "Los equipos ya son claros. Si armo dos equipos de Boca, Messi no puede jugar. Será Boca contra la Selección Argentina y esperemos que la gente lo disfrute mucho".

Ahora bien, como dejó entrever en una de sus respuestas Román, intentó en primera instancia hacer este partido despedida en diciembre de 2019, pero además de que dijo que Messi lo convenció para que no la hiciera por que no podía asistir, el inicio de la pandemia y su decisión de participar en la política del club también le pusieron un freno al encuentro homenaje.

Messi y Carlos Bianchi son los únicos dos invitados confirmados por Riquelme en la conferencia de prensa. Sin embargo, Juan Román Riquelme aprovechó sus viajes con Boca por la Copa Libertadores para hacer distintas invitaciones e incluso el encuentro que jugó en Villarreal por los 100 años del club.