Se conoció el castigo para el fanático chino que irrumpió este jueves en el partido amistoso que disputaron la Selección Argentina y Australia para intentar abrazar a Lionel Messi. La Policía china ha informado este viernes la detención y la posterior sanción para este joven que saltó al terreno de juego en busca del astro argentino.

En el comunicado oficial de las autoridades policiales, donde se identifica al aficionado como un joven de 18 años llamado Di Moumou, se informó que “el departamento de seguridad pública del distrito de Chaoyang lo ha detenido en aplicación de la ley”.

Según informó el medio Titan Sports, se le impuso un castigo ejemplar: fue sancionado con la prohibición de ver partidos similares durante 12 meses. Es decir, no podrá ingresar a los estadios durante un año, hasta junio de 2024.

“Di ha expresado su arrepentimiento y ha aceptado la sanción dictada”, añadió en su escrito la Policía china, quienes no especificaron ni el tiempo que el joven estuvo detenido ni tampoco si ya ha sido puesto en libertad.

Los medios de comunicación locales informaron que Di Moumou, quien lucía la camiseta albiceleste cuando irrumpió en el césped con la intención de abrazar a Leo Messi, expresó sus disculpas por su comportamiento. Sin embargo, anteriormente, había criticado duramente al operativo de seguridad.

“Esta vez abracé a Messi, pero no tuve la oportunidad de conseguir un autógrafo. Espero usar mi caso para decirle al personal de seguridad que su trabajo no es competente y me dio esa oportunidad. Habrá muchas competencias internacionales en Beijing en el futuro. Espero que mejore sus capacidades de seguridad”, comentó en un video que se viralizó en redes sociales.

En una imágenes inéditas que empezaron a circular en las redes sociales en las últimas horas, se puede apreciar la forma en que Di logró colarse al terreno de juego en busca del autógrafo de su ídolo. La filmación muestra que descendió por una de las paredes de la boca de acceso al campo, colgándose y dejándose caer, para luego correr hacia donde estaba Messi.

Nuevas imágenes del fanático chino que abrazó a Messi

Aunque no pudo conseguir una selfie con su ídolo, este joven chino sí pudo obtener varias fotos cerca de Messi que le van a quedar como recuerdo. Hay una secuencia de imágenes suyas corriendo hacia la Pulga que han dado vuelta al mundo a través de los sitios de noticias y la redes sociales, sobre todo por su rostro de felicidad pese a ser arrastrado por los agentes de seguridad.