¿Por qué es feriado el 19 de junio en Argentina?

Como cada vez que finaliza un nuevo mes, es común mirar el calendario de feriados para ver cuándo será el próximo fin de semana largo. En este caso, luego de los días festivos por la Revolución de Mayo, en Argentina se podrá disfrutar de cuatro días de descanso del 17 al 20 de junio, inclusive. Esto será posible porque el lunes 19 de junio fue establecido como feriado puente.

De esta manera, tendrá lugar el tercer fin de semana largo establecido para el 2023, entre los feriados del sábado 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes) y el martes 20 de junio (el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano y el Día de la Bandera). Estos son feriados inamovibles por ley, por lo tanto no pueden trasladarse. El lunes 19, en cambio, no se conmemora ninguna fecha en particular, sino que fue establecido mediante el decreto 764 como feriado con fines turísticos.

Cabe señalar que, por otra parte, es costumbre en Argentina celebrar el Día del Padre el tercer domingo de junio, que en este caso, es el 18 de junio, y tendrá lugar durante el fin de semana largo.

Los feriados puentes tienen como objetivo promover la actividad turística y, de acuerdo a la Ley 27.399, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de establecer hasta tres fechas de este tipo por año, que deben coincidir con los días lunes o viernes. Los otros dos feriados puentes establecidos para el 2023, además del 19 de junio, fueron el 26 de mayo y el viernes 13 de octubre.

¿Qué pasó el 17 y el 20 de junio?

El 17 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, un importante general y político argentino, reconocido como el “héroe de la liberación nacional”. Murió ese día de 1871, 10 días después de resultar herido en una emboscada en la Ciudad de Salta.

Por otra parte, el 20 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano y el Día de la Bandera, en homenaje al creador del símbolo patrio, que murió ese día, pero en 1820, a sus 50 años.

¿Cuándo es el próximo feriado después del fin de semana largo de junio?

La próxima fecha en el calendario de feriados es el 9 de Julio, cuando se celebra el Día de la Independencia. Ese día, en 1816 el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaró la Independencia. Sin embargo, este feriado es inamovible y cae domingo, por lo que no se podrá disfrutar de un fin de semana largo.

La próxima fecha en el calendario de feriados 2023 que establece tres días para descansar es en agosto, el lunes 21 de agosto (cuando se recuerda el Paso a la Inmortalidad de San Martín, que es el 17, pero se trata de un feriado trasladable. En tanto, el próximo y último fin de semana largo de cuatro días de 2023 tendrá lugar del 13 de octubre (feriado puente) al 16 de octubre (cuando se celebra el Día de Respeto a la Diversidad Cultural del 12 de octubre).