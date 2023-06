Agenda deportiva: todos los encuentros de este viernes

Todos los partidos de este viernes 16 de junio:

AMISTOSO INTERNACIONAL

08:00

Corea del Sur vs Perú

15:45

Polonia vs Alemania

16:00

Colombia vs Irak

20:00

Brasil vs Guinea

21:30

Chile vs Rep. Dominicana

PRIMERA NACIONAL

20:05

Estudiantes (RC) vs Temperley

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

12:50

Argentina vs. Nueva Zelanda

ESPN 2STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

13:00

Finlandia vs Eslovenia

ESPN 3STAR +

15:45

Islandia vs Eslovaquia

STAR +

15:45

Bélgica vs Austria

STAR +

15:45

Kosovo vs Rumania

STAR +

15:45

Bielorrusia vs Israel

STAR +

15:45

Andorra vs Suiza

STAR +

15:45

San Marino vs Kazajistán

STAR +

15:45

Dinamarca vs Irlanda Norte

STAR +

15:45

Letonia vs Turquia

STAR +

15:45

Gales vs Armenia

STAR +

15:45

Gibraltar vs Francia

STAR + / ESPN

15:45

Grecia vs Irlanda

STAR +

15:45

Macedonia vs Ucrania

STAR +

15:45

Malta vs Inglaterra

STAR +

15:45

Portugal vs Bosnia

STAR +