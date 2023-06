Para muchas personas, una de las funciones más molestas de WhatsApp es la que muestra tu estado “en línea” cada vez que abres la aplicación.

Este estado puede causar problemas, ya que revela que estás activo en la aplicación, incluso si preferís mantener en secreto lo que estás haciendo.

Aunque existe una opción en la configuración de WhatsApp para ocultar la “última vez en línea”, no hay una forma oficial de ocultar tu estado “en línea” mientras estás usando la aplicación. Sin embargo, puedes seguir una serie de pasos sencillos para lograrlo.

Cómo leer tus mensajes en WhatsApp sin que vean que estás “en línea”

Encendé el Modo Avión en tu dispositivo. Esto deshabilitará tu conexión a Internet.

Abrí WhatsApp y leé tus mensajes. Dado que estás en Modo Avión, WhatsApp no podrá actualizar tu estado “en línea”.

Una vez que hayas terminado de leer tus mensajes, cerrá WhatsApp antes de desactivar el Modo Avión. De esta manera, la aplicación no actualizará tu estado ni enviará las confirmaciones de lectura.

Si querés responder a un mensaje, tené en cuenta que al hacerlo con la conexión a Internet habilitada, WhatsApp te mostrará como “en línea”.

Aunque este método requiere un poco de esfuerzo, es una forma efectiva de mantener tu privacidad en WhatsApp.

WhatsApp ya permite recuperar mensajes hasta cinco segundos después de haberlos eliminado por error

La app de Meta presentó la opción que permite deshacer la opción “Borrar para mí” en caso que hayas borrado accidentalmente un mensaje cuando en realidad querías borrarlo para todos los demás.

La nueva función se llama “borrado accidental” y permite, durante cinco segundos, deshacer la acción que se ejecuta cuando se selecciona “Borrar para mí” en algún mensaje.

Supongamos que en un chat grupal de WhatsApp enviaste un mensaje que no era para ese grupo, o que simplemente te arrepentiste de haberlo enviado. Con la prisa por querer borrarlo lo antes posible, te confundís y sin querer pulsás en Borrar para mí en lugar de Borrar para todos. En esa situación, el mensaje desaparecerá de tu vista pero no para los demás... y ya no habrá manera ni de recuperarlo ni de borrarlo.

La función de “borrado accidental” ayudará a los usuarios a evitar la vergüenza que supone “meter la pata” en las conversaciones, proporcionando una breve ventana de cinco segundos para remendar el error. Así, primero se podrá recuperar el mensaje, y luego, volverá a habilitarse la opción de borrarlo para todos de manera definitiva.

WhatsApp había presentado por primera vez la opción de borrar mensajes de los chats en 2017 como una herramienta que servía para evitar momentos incómodos en chats individuales o grupales. La app aumentó recientemente el tiempo disponible para borrar un mensaje de 7 minutos a más de dos días.

Cuándo se habilitará la opción para recuperar los mensajes borrados

La función ya está disponible en WhatsApp para todos los usuarios que de Android e iOS que tengan instalada la última versión de la aplicación.

Para verificar si tenés la última versión de la app, simplemente buscá “WhatsApp” en el PlayStore de Google o en el App Store desde el mismo dispositivo. Si cuando el marketplace te muestre la aplicación ves un botón verde que dice Abrir, entonces ya la tenés. Si en cambio aparece un botón ver con la palabra Actualizar, significa que tu versión es vieja.