La trama detrás de la desaparición que conmueve al país

A fines de octubre de 2021, Cecilia Strzyzowski y César Sena coincidieron en una aplicación de citas. De allí pasaron al chat y luego a un encuentro personal. La diferencia de edad entre ellos no fue escollo para que pronto comenzaran una relación de pareja, pese a que la familia Sena no la miraba con buenos ojos.

Ella, 10 años mayor que él, siempre fue considerada por sus amigas como una excelente bailarina. De la mano de su mamá Gloria, de pequeña se había destacado en la danza. Ahora, más grande, quería afianzarse en el Profesorado de Danza, aunque también incursionaba en las manualidades y junto a César habían pensado en anotarse en diseño gráfico.

Desde que se unió con César, pese a su manifiesto rechazo, su suegra consiguió que fuera nombrada como empleada del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología provincial, aunque hasta ahora no hay registros firmes sobre que haya trabajado de manera efectiva.

Él, apodado "Cascotito", había estado toda la vida a la sombra de sus padres, los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fundadores de un movimiento que en Chaco se convirtió en una suerte de estado paralelo.

“Desde que tengo uso de razón, tengo a una persona encargada de mi seguridad atrás mío todo el tiempo, una sombra o varias dependiendo de la ocasión, además de eso, no salgo de mi casa si no es con mis padres y, en raras ocasiones, salgo al centro a espacios muy contados y con un horario, rutina y personas asignadas a mí, practico de manera casi obligatoria artes marciales y deportes de combate de manera religiosa", supo escribir en 2021 en las redes sociales. Anotado para cursar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional del Noroeste, mostraba en sus redes que también incursionaba en la herrería artística. Y, para no ser menos, cobra un sueldo de la Dirección de Administración del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco.

Cecilia y César no hicieron caso a sus padres y continuaron juntos. Menos de un año después de aquella primera cita, el 16 de septiembre de 2022, llegaron juntos al registro civil de Resistencia y contrajeron matrimonio. La familia de ella estaba al tanto. Pero los padres de él recién se enteraron cuando vieron las fotos en Facebook.

Emerenciano y Marcela no lo pudieron creer. A los 10 días, la joven pareja ingresó el trámite de divorcio. Tres meses después, el 21 de diciembre de 2022, firmaron el acta de separación. La familia y los amigos de Cecilia cuentan que Marcela la presionó, incluso con una oferta de casi medio millón de pesos, para que se divorciara cuanto antes.

Pese a los papeles rotos, la pareja continuó. Si bien no convivían, Cecilia y César siguieron con la relación, con altibajos.

El jueves 1° de junio, ella le dijo a su madre y a una hermana que al otro día con César iban a viajar a Ushuaia, previa escala en Buenos Aires, por una oferta tentadora de trabajo que Marcela había conseguido para ella.

Pero los tres fiscales que hoy se ocupan de su desaparición, Jorge Cáceres Olivera, Jorge Fernando Gómez y Nelia Velázquez, sostienen que aquella promesa era una falacia total. No existe ningún registro sobre algún pasaje aéreo o terrestre comprado a nombre de Cecilia o de César. La supuesta oferta laboral no se ha podido comprobar.

Se cree que todo formaba parte de un plan macabro

César, detenido desde el fin de semana último en la comisaría Tercera de Resistencia, ya sabe que la estrategia del falso viaje ha quedado al descubierto. Por eso, a partir de allegados, ha comenzado a decir que en realidad era una mentira para la familia de Cecilia y que la pareja pensaba irse a Corrientes, en camioneta. Coartada sobre coartada, en una superposición que recién comienza.

Los investigadores saben que el jueves 1° de junio a la noche, Cecilia y César fueron juntos al bar Gato Negro, propiedad de Sena, pero que estaba cerrado. Tras estar un rato allí, se dirigieron al motel Ruta 99, ubicado en la zona céntrica de Resistencia. Ingresaron a las 3.45, ya en la madrugada del viernes 2 y se quedaron hasta la mañana.

Y es entonces que aparece el dato clave: a las 9.16 de ese día, la cámara de seguridad de una casa vecina filmó a Cecilia y a César llegar juntos en la camioneta de él hasta la casa de Emerenciano y Marcela, en calle Santa María de Oro al 1400.

Ambos ingresaron en el domicilio y a ella nunca más se la vio salir. "Al menos, por sus propios medios", apuntó el fiscal Gómez, en referencia a que se presume que pudo haber sido sacada en algún vehículo, ya sin vida.

De acuerdo al cotejo de esa cámara, a la hora en la que la pareja ingresó en esa casa estaban Emerenciano y Fabiana González, una estrecha colaboradora de los líderes piqueteros. Marcela se había retirado sólo cinco minutos antes. Pero hubo movimientos a lo largo del día: la mujer regresó y también arribó Gustavo Obregón, pareja de González y mano derecha de Emerenciano.

Como no hay cuerpo, no hay hora estimada de la supuesta muerte. Por lo cual, el radio del horario se amplia y todos los que estuvieron en esa casa ese día son sospechosos.

Por eso, los cinco están presos e imputados. César responde por femicidio, mientras que los otros cuatro por homicidio agravado.

A ellos se suman Gustavo Melgarejo (casero de Emerenciano en un campo de Puerto Tirol) y su esposa Griselda Reynoso, acusados como partícipes secundarios del presunto femicidio.

Al dato de que Cecilia ingresó en la casa de los líderes piqueteros y nunca más se la vio salir con vida se le agregan otros indicios que, en conjunto, toman valor:

-Adentro de esa vivienda los peritos recogieron pequeñas manchas de sangre que están siendo peritadas.

-También se halló una sierra, que podría tener manchas de sangre.

-El viaje a Ushuaia, se demostró, había sido un engaño. ¿Acaso para despistar a la familia de Cecilia y demorar en que ellos denuncien su desaparición? Recién el martes 6 se presentaron en la comisaría Tercera para dejar constancia de que Cecilia no daba señales de vida.

-Cuando Cecilia dejó de comunicarse, la mamá de ella recibió un mensaje viejo de ella, de su mismo número. Después, César le escribió desde el número de él y le dijo que se le había roto el aparato. Días después, cambió de estrategia: le contó que Cecilia había huido a Buenos Aires con un amante y que no sabía más nada de ella. A los investigadores no les cierra el motivo por el que dio tantas versiones diferentes en tan poco tiempo.

-Durante gran parte del viernes 2, se advirtió un gran movimiento en la vivienda de los Sena. Camionetas que ingresaban en el garaje, sin que se pudiera ver qué hacían adentro, y que luego salían. Incluso, se detectó un importante movimiento de bolsas.

-El celular de Cecilia siempre impactó junto al de César. O sea, nunca se separaron, tal como ha dicho el joven.

-El fin de semana posterior al presunto crimen, los líderes piqueteros y su hijo compraron celulares nuevos y descartaron los anteriores.

-Cuando el fin de semana último César Sena se entregó y quedó detenido, los médicos que los revisaron constataron que presentaba una lesión en el cuello, de hacía unos cuantos días, compatible con un rasguño.

Si bien los indicios son importantes, todavía no aparece un móvil claro en toda esta historia.

¿Un plan diseñado para matarla?

Aquí aparece el falso viaje como un "señuelo" para engañarla, aunque no se entiende todo lo que la pareja hizo la noche anterior.

El dato del falso viaje desconcierta: qué pensaba hacer César con semejante engaño. Era solo cuestión de horas para que ella se diera cuenta. Cecilia la noche anterior le había mandado mensajes a una hermana contándole que tenía miedo de viajar en avión. El chat revela que la joven no sabía que todo era mentira.

Si bien se pensaba en el divorcio como disparador del crimen, para evitar la separación de bienes, hoy la Justicia ya sabe que los papeles de la separación fueron firmados en tiempo y forma, por lo que no había más discusión en ese sentido.

Al menos que los padres de César hayan temido que la pareja pudiera volver a casarse.

Pero tampoco se descarta un crimen sin planificación, que se haya producido esa mañana en la casa de los Sena y que obligó a todo el clan a improvisar una coartada contrarreloj. En ese sentido, los fiscales están recabando testimonios sobre el carácter de César, sobre si era violento al interior de la pareja, teniendo en cuenta que el joven practica artes marciales.

Este jueves a la noche, el detenido Melgarejo pidió volver a declarar ante los fiscales. El martes había efectuado el mismo reclamo. En esa oportunidad, dijo que el domingo 4 había visto a Cecilia con vida, amordazada en la parte trasera de un vehículo en el que se conducían César y otra persona, en la zona rural de Puerto Tirol.

Agregó que allí la habían matado y quemado. El miércoles hubo intensos rastrillajes en el sector señalado, pero no se encontró nada. A los investigadores les quedó la sensación de que al casero alguien lo había mandado a mentir, a confundir y, sobre todo, a intentar sacar a Emerenciano y a Marcela de la supuesta escena del crimen.

Anoche, Melgarejo dijo que el cadáver había sido descartado en un basural, a más de 50 kilómetros de Resistencia. El lugar va a ser peritado. Pero ya los pesquisas son cautos cada vez que este acusado abre la boca.

Si bien hace perder el tiempo y genera zozobra, que mienta también se puede sumar como un indicio de culpabilidad.

Pero revela, sobre todo, cómo hay poderosos tentáculos que continúan moviéndose en las sombras de este caso que ha conmocionado a todo el país.

Fuente: Cadena3