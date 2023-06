Tras el cierre de la inscripción de alianzas, y a días de que se confirmen las listas para las elecciones 2023, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este jueves un acto en la provincia de Santa Cruz y trazó un paralelismo entre la situación de la Argentina en 2001 y la actual. Aunque matizó "este es otro país", aseguró que la situación de ahogo que impone el FMI al país es el mismo.

En ese sentido la vicepresidenta reiteró su pedido al "diálogo entre todas las fuerzas pata abordar el terrible tema del endeudamiento con el FMI", sobre el que añadió que no fue "generado" por el Gobierno del Frente de Todos (FdT) sino por la administración de Mauricio Macri.

Y aseguró que lanzaba este pedido "en nombre del derecho que tienen los jóvenes y nietos a vivir un mundo mejor".

El actual "no es el mismo país que en 2001", aunque advirtió que "se vuelve a repetir la misma historia" con el "brutal endeudamiento" que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

"No es el mismo país que en 2001, teníamos dos dígitos de desocupación, la AUH no existía, había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia. Lo que pasó en 1989 pasa 12 años después, en 2001, y está pasando ahora por el brutal endeudamiento privado y lo que sobrevino después con la llegada del FMI. Hay provincias que tienen el 98% de su deuda en dólares", detalló la Vicepresidenta.

Y aseguró que "pagarle al FMI" en 2005, como hizo el Gobierno de Néstor Kirchner fue "el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina", porque de ese modo se "recupera para Argentina el timón de su economía".

"Si vos querés ser presidente y te postulás, es porque querés gobernar el país y definir qué es lo que se va a hacer", planteó y añadió que pensó que "nunca más iba a vivir" la injerencia del FMI en la economía del país.

Tras el acto en Santa Cruz, Cristina Kirchner llamó a "volver a ejercer el amor por la Patria"

Luego de su discurso en Santa Cruz, la ex mandataria dejó varios conceptos en las redes sociales.

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este jueves un acto en Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro Gabriel Katopodis, y luego de su discurso, dejó algunos conceptos en sus redes sociales.

Tal como hizo durante su discurso, la ex mandataria se refirió al lanzamiento de Unión por la Patria, y remarcó: "Por eso un poco esto de Unión por la Patria: si los argentinos no advierten que cualquiera sea su ubicación política e ideológica, necesitamos un modelo que acabe con la economía bimonetaria y nos permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste".

"Es importante que tengamos en claro la necesidad de plantear a la sociedad acuerdos. Y eso también exige por parte de todos una gran responsabilidad y recuperar la representación política. Que cuando a uno lo votan sepa por qué se lo está votando y que ese voto va a ser honrado sentado en una banca o en la Casa Rosada", insistió Cristina.

En este marco, la ex mandataria llamó a "volver a ejercer ese amor por la Patria", y aclaró: "Y si no les gusta la palabra Patria porque suena demasiado grandilocuente... Bueno, el hogar y la familia, que es la primera Patria que uno tiene"./Minuto Uno