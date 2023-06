Cristina habló y arde la interna oficialista

La vicepresidenta encabezó la inauguración de la ampliación del Hospital Regional de la capital santacruceña junto a la mandataria provincial, Alicia Kirchner; es su primera aparición con el nombre de la nueva alianza electoral, Unión por la Patria.

Hacia al final de su discurso, Cristina Kirchner señaló a los miembros de su propio espacio. “Lo mío no es ser simpática ni diplomática”, indicó, y continuó: “Cuando desde el propio partido amenazan con ir al partido judicial con todo lo que me ha pasado –y ya no habla desde causas y condena, sino de intenta de asesinato y de impunidad para los que planificaron- algunos no pusieron en eso, pero sí ponen en ir al partido judicial”.

Así, sin nombrarlos, la vicepresidenta cuestionó a Alberto Fernández y Daniel Scioli, un día después del cierre de la alianza oficialista; es su primera aparición con el nombre de la nueva alianza electoral, Unión por la Patria.