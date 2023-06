Importante retroceso del dólar informal este jueves

El dólar blue cortó la racha alcista de las últimas 48 horas y retrocedió nueve pesos en un solo día. Así, terminó la rueda en $ 487.

El dato de inflación de 7,8% en mayo, por debajo de los esperado, contribuyó a frenar la escalada que había empezado a encarar el blue. Con este retroceso el informal está apenas tres pesos por encima del nivel que mostraba en el arranque del mes. Y la brecha cambiaria cede a 89%.

Por este reacomodamiento a la baja, la inflación vuelve a tomar la delantera en lo que va del 2023. El índice de precios acumula una suba del 42,2%, mientras el informal avanza 39%.

Entre los dólares alternativos el que lidera es el contado con liqui, que subió 47% en lo que va del año. Este jueves cerró en $ 506, y marcó así un nuevo récord nominal.

En esta rueda, el Banco Central tuvo que desprenderse de US$ 97 millones. Esto lleva a un resultado negativo en lo que va de junio de US$ 157 millones y de US$ 2.332 millones desde que arrancó el año.​

Las ventas del Central se produjeron en parte por los US$ 100 millones que demandó el mercado para cubrir pagos de importaciones de energía. Las ventas de este jueves se dieron después de dos días de fuertes compras en las que embolsó US$ 126 millones. En simultáneo, la autoridad monetaria apretó el acelerador sobre el ritmo de suba del dólar oficial.

El mayorista cerró a $ 248,35, un aumento de 35 centavos en el día. Esto equivale a un ritmo de suba mensual de 9,9%, el más alto desde octubre de 2020, según precisó el economista Salvador Vitelli. En las últimas diez ruedas el ritmo de devaluación fue de 7,8%, por debajo de la inflación mensual.

Con la aceleración del crawling peg en esta rueda, el Central parece dar señales de que busca acercar al tipo de cambio oficial al ritmo de suba de los precios.

La otra señal importante que dio el Central fue la decisión de no tocar la tasa tras el dato de inflación. "Mientras que el Central decidió no modificar la tasa de política monetaria, el ritmo de evolución de los dólares libres mermó temporalmente luego de las bruscas subas de mayo", señalaron en Aurum Valores.

