El presidente Alberto Fernández se refirió este jueves a la fundación de Unión por la Patria, la coalición con la que el oficialismo buscará retener el poder en las elecciones de este año. Fue durante un acto que encabezó en el Centro Espacial Punta Indio, donde se desarrolla el lanzador argentino de satélites Tronador II.

Pese a las ostensibles diferencias públicas que existen entre los diversos sectores que conforman la alianza, el jefe de Estado aseguró que él y su vicepresidenta, Cristina Kirchner, tienen los mismos objetivos.

“Cristina y yo, por encima de cualquier diferencia, tenemos una misma imagen y un mismo objetivo sobre el país que queremos construir”, introdujo. Y prosiguió: “Por eso ella montó esto y yo di la orden de que se empiece a construir el primer cohete propulsor de nuestros satélites”. “Los dos creemos que la Argentina puede y debe hacer esto”, agregó.

“Ayer fundamos Unión por la Patria. ¿Y por qué fundamos Unión por la Patria? Los que realmente confiamos que podemos vivir en un país que puede crear y desarrollar estas cosas tenemos que estar unidos”, dijo Alberto Fernández.

"​Cuando llega el momento de poner orden en las cuentas y alguien elije prescindir de la salud, del trabajo y de la ciencia y la tecnología nos está diciendo todo. Nosotros creemos que la salud de los argentinos es importantísima y la educación es el futuro de la sociedad. El trabajo digno es lo que todo argentino merece. Ahora que nos unimos por la patria pongamos en valor a la patria. Esto es la patria. Que estemos construyendo un cohete propulsor para poner en órbita los satélites que en Argentina se hacen", subrayó.

Y completó: “Hay otros que no creen eso, no los voy a juzgar, simplemente no lo creen”.

Unión por la Patria

Ayer, antes del cierre de alianzas electorales, el oficialismo confirmó que competirá este año con el sello Unión por la Patria. De no haber cambios, se enfrentarán en las PASO una lista encabezada por Daniel Scioli y otra en la que confluya la oferta electoral del kirchnerismo y del Frente Renovador. El embajador de Brasil, cuya postulación es resistida por quienes promueven una candidatura de consenso, cuenta con el respaldo del presidente Fernández.