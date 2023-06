Qué pasó con L-Gante luego de su descompensación

En la tarde del martes, su abogado, Alejandro Cipolla, se enteró de que L-Gante estaba padeciendo un cuadro de alta temperatura, que su estado general no era bueno y por ello convocaron a una ambulancia para que lo atendiera.

Sin embargo, hoy un juez de Garantías de Moreno rechazó este miércoles por la tarde el pedido de la defensa del cantante de cumbia 420 L-Gante para que cese su prisión preventiva, por lo que permanecerá detenido en el marco de una causa por privación ilegítima y amenazas ocurridas el 27 de mayo pasado a la salida de un boliche.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Castro, por lo que Elián Ángel Valenzuela permanecerá alojado en una celda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, según fuentes judiciales.

Queda pendiente de resolución el pedido de recusación del fiscal Raúl Villalba presentado por Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, quien consideró que "no puede participar más en este expediente porque ya no hay una imparcialidad, hay una persecución", el cual aún no fue resuelto el juez Castro.

L-Gante y sus acusaciones

El martes, el fiscal Villalba, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, sostuvo en un dictamen que Valenzuela debía permanecer detenido como autor de "privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactiva agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público"; "privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma"; y "tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor".

"Carecemos de conocimiento cierto respecto de su procedencia, lugar, fecha, hora y demás circunstancias en lo que respecta a quien resultaría ser el responsable de dicha obtención para su filmación y obtención del registro", dice el fiscal en su escrito, al rechazar la incorporación de un video que aportó la defensa del músico en las últimas horas.

Según indicó en su presentación el abogado Cipolla, en el registro fílmico el denunciante, Gastón Torres, vecino de la familia del cantante, subió a la camioneta BMW que conducía Valenzuela "en el marco de una discusión en la que claramente no se registran señales de temor por parte de ninguno de los presentes".

"Sin dudas que lo apreciado en el video que se incorpora, da por tierra con la descripción fáctica realizada por la Fiscalía en la que permanentemente se alude al 'fundado temor' que provocaba la actitud amenazante mediante la utilización de una supuesta arma de fuego por parte de Elián", expresó Cipolla en el escrito de una página al que tuvo acceso Télam.

El pasado jueves, Valenzuela declaró ante la fiscal Villalba y negó los cargos pero no contestó preguntas de la fiscalía.

La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.