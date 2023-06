Se ausentó más del 35 por ciento de las autoridades de mesa

El inicio de las elecciones del domingo pasado estuvo signado por las demoras generalizadas. En buena parte de las escuelas de Tucumán, los votantes más tempraneros se toparon con el faltazo de las autoridades de mesa. Y, según los primeros relevamientos, el nivel de ausentismo alcanzó cifras llamativas.

Fuentes de la Junta Electoral Provincial (JEP) indicaron a LA GACETA que, sobre un total de 7.786 presidentes y vocales de mesa designados para estos comicios, no se presentaron "entre el 35% y el 37%". Así, casi 3.000 personas dejaron de cumplir con sus obligaciones en esa jornada.



Esta situación motivó que en algunos centros de votación se registraran hasta dos horas de espera para comenzar a sufragar.

Además, ante la ausencia de las autoridades notificadas por la Junta, dicha labor tuvo que ser llevada adelante por el primer elector de esa mesa, aunque en muchos casos hubo que esperar a que algún voluntario aceptara cumplir esta tarea.

El ausentismo, además, tuvo un efecto colateral, ya que buena parte de los presidentes de mesa no recibieron las capacitaciones que había llevado adelante la JEP en la antesala a los comicios.

Tras lo ocurrido, en el órgano de control están analizando la posibilidad de iniciar un proceso para que se sancione a los ausentes.

Esto está contemplado en el artículo 132 del Código Electoral Nacional, en el capítulo "delitos electorales", que castiga "la no concurrencia o abandono de funciones electorales". "Se penará con prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por esta ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que, sin causa justificada, dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas", expresa la normativa.



La excusación de quienes habían resultado designados se debía formular dentro de los tres días de la notificación, y únicamente se podían alegar razones de enfermedad o de fuerza mayor "debidamente justificadas". Transcurrido ese plazo, solo pueden excusarse por 2causas sobrevinientes, las cuales serán objeto de consideración de la JEP", según se había advertido en la previa a la votación.

Por otro lado, quienes faltaron tampoco percibirán los $10.000 que había pactado la Junta Electoral Provincial para los presidentes y vocales de mesa por su labor en los comicios. A ese monto se suman $5.000 extra, en caso de haber participado de las capacitaciones dictadas por el organismo de control.

Testimonios: malestar en las afueras de las escuelas

Los principales inconvenientes se registraron en el Gran Tucumán. Las demoras en el inicio de la votación llevaron a que se generaran largas colas en las escuelas, y a su vez, a que se estiraran los tiempos de espera. Así, hubo lugares en los que los electores tuvieron que aguardar hasta las 20 para poder sufragar.

En la Escuela José Marmol, por ejemplo, se ausentaron ocho presidentes de mesa y cinco vocales. "Desde las 8 que estuve esperando afuera, recién a las 9.30 nos dejaron pasar y ahora no podemos votar”, se quejó Ángel Pérez al ser entrevistado por LA GACETA. Junto a él se encontraba Estela, quien se mostró muy disgustada. “Estamos desde temprano, no pueden jugar con el tiempo de la gente mayor”, expresó.

En la escuela Salas y Valdez, de Tafí Viejo, acudieron sólo tres de los 15 presidentes de mesa que habían sido designados, según el relevamiento efectuado el día de la votación.

La jornada electoral también arrancó con demoras y conflictos en Banda del Río Salí y Alderetes debido a la ausencia de las autoridades de mesa y de fiscales.

En la escuela Tiburcio Padilla hubo fuertes protestas de parte de los vecinos que se encontraban reunidos esperando a que abran las puertas. “Preguntamos qué es lo que pasa y nos dicen que faltan ocho autoridades de mesa. Es una falta de respeto, estamos desde las siete de la mañana acá“, se quejó Ramiro Núñez.

Entre toda la multitud había personas enfermas, con bebés recién nacidos, de avanzada edad y con discapacidad motriz, que aguardaban con ansias su momento de sufragio. “Llegamos a las 8, es la primera vez que tardan tanto. Hace 30 años que voto y jamás me había pasado algo así“, contó Elisa del Carmen de la Rosa, una mujer de 70 años que estaba junto a su nieto y a su nuera.

