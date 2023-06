La oposición fue lapidaria con el número de inflación

El valor de la inflación de mayo estuvo dentro de las predicciones del oficialismo y finalmente fue del orden del 7,8%, apenas por debajo del 8,4% registrado en abril pero lejos del 9% de las consultoras privadas. En cualquier caso, es una baja muy leve que resulta insuficiente en la difícil economía doméstica de los argentinos. Y esto fue remarcado por distintos dirigentes de la oposición que cuestionaron la gestión del gobierno nacional a través de sus redes sociales.



“7,8 %. El índice mensual del fracaso y la decadencia sin ninguna política para revertirlo. Es el cambio o es esto”, afirmó lapidaria la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, desde su cuenta de Twitter.

A su turno, el jefe de Gobierno porteño -y también precandidato presidencial- Horacio Rodríguez Larreta, remarcó: “INFLACIÓN DEL MES DE MAYO: 7,8% Las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes. No podemos seguir así. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó al gobierno nacional. (Foto: NA).

Otro que no dejó pasar la oportunidad de manifestar sus críticas fue el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. “REPITAN CONMIGO: La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que deriva de un exceso de oferta de dinero, el cual puede surgir de un aumento de la oferta, de una caída de la demanda o de las dos cosas a la vez. Negarlo no es gratis. STOP BCRA!”, indicó en sus redes sociales.

Por su parte, el economista y diputado nacional Ricardo López Murphy expresó: 114,2% de inflación interanual. No hay piedras. No hay morteros. No hay gomas incendiadas. No hay actores llorando por la pobreza. Gobiernan los golpistas, pero en diciembre se van”.

“Nunca combatieron la inflación, ni sus demonios, ni pelearon la guerra, ni llamaron a un psicólogo. Solo mintieron para dejarle una bomba al próximo gobierno”, apuntó el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo, quien acompañó el mensaje en su cuenta de Twitter junto a un video del presidente Alberto Fernández donde asegura que “la inflación está en la cabeza de la gente” y que “los diablos hacen subir los precios”.

Las explicaciones de Alberto Fernández sobre la inflación en el centro de las críticas. (Foto: Presidencia)



El senador nacional y candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseveró: “¿Frente de Todos? ¿Unidos por la Patria? Ni siquiera cambiándole el nombre a su coalición van a poder ocultar la inflación descontrolada que están dejando”.

Uno de los más contundentes fue el senador radical y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, quien aseguró: “Como ningún otro indicador, la inflación muestra el fracaso del Gobierno actual. Y eso no sólo se ve en el 114,2% interanual, en el 7,8% de mayo y en los números altísimos mes a mes”.

Y agregó: “Lo vemos todos los días cuando salimos a la calle y hablamos con los vecinos, con los estudiantes, con los comerciantes, con todos: la inflación nos complica la vida y no nos permite pensar a largo plazo. En Juntos por el Cambio tenemos un plan serio e integral para enfrentar esta problemática. Ya queda menos para empezar a ordenar el país que nos deja el kirchnerismo”./ TN