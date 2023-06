El presidente, Alberto Fernández, cuestionó al kirchnerismo por rechazar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) luego de haber reclamado que desista de sus intenciones de pelear por un segundo mandato bajo el argumento de "ordenar la competencia".

El mandatario nacional hizo mención a los debates internos del Frente de Todos (FdT) por la estrategia política para las elecciones generales 2023.

"Es la decisión más sensata que tomé y que mejor le hace al espacio", planteó el jefe de Estado con referencia a su renuncia a la reelección. "Me confunde ahora que me baje digan que no quieren que haya PASO. Pero cómo, ¿no era que querían que me baje para que haya PASO?", añadió.

Fernández indicó que "las cosas más o menos se van ordenando" pese a sus diferencias con Cristina Fernández de Kirchner. "Un poco de convulsión en el peronismo está bien", enfatizó.

"Cristina se diferencia de mi gobierno y escribe cartas y saca tuits, a mi esas cosas no me molestan porque dejan en evidencia que está viva la política. La peor política es la que obedece", afirmó tras recibir a un grupo de estudiantes que realizan el podcast “Oligarcas de la Nada” que se transmite por Youtube y Spotify.

En la misma línea, indicó: "La política no es un cuartel, lo que creía es lo que creía y hoy lo sigo creyendo, que fueron errores políticos, malas decisiones políticas que seguramente ella reconocerá errores en el mío. Yo la escucho, a veces tiene razón, en otras creo que ninguna, pero es su posición y la respeto", consignó el sitio Noticiasargentinas.com.

Antes de conocerse el dato del INDEC de mayo: "No se puede vivir con una inflación de 100%"

"No se puede vivir con una inflación del 100 %", reconoció el mandatario durante su exposición en el Colegio Nacional Buenos Aires, a traés de Youtube.

Pese a reconocer el impacto de la inflación de tres dígitos en la población, el mandatario insistió nuevamente en la influencia del contexto mundial, especialmente en la Guerra entre Rusia y Ucrania, e hizo hincapié en la herencia de macrismo.

"Vos podés ver la inflación, que es muy alta en Argentina, pero también hay que ver qué pasó en el mundo. La inflación es en gran medida por la guerra. En el país la inflación se multiplicó por dos, pero Macri dejó 55 puntos de inflación", agregó.

El Presidente reconoció que "la inflación es un problema muy serio en Argentina", pero aseguró que no arrancó con su gestión. Incluso se jactó de que "la economía se está moviendo mucho" y que "creció en el primer trimestre".

"Tan mal no fue la cosa", aseguró. Este miércoles, el INDEC difundirá el número de la inflación del mes de mayo, que las consultoras privadas ubican en torno al 7 u 8%, cercano a la estimación de la Ciudad.

Las miradas también estarán puestas en si se cumplen las previsiones del Gobierno ya que, en el equipo económico estiman que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará por debajo de ese nivel. Inclusive hay quienes arriesgan que el numero podria ser inferior al de abril (8,4%).