La búsqueda de Cecilia Strzyzowski y la investigación de una causa que ya se califica como femicidio siguen revelando datos estremecedores. La principal hipótesis que se maneja en la Justicia es la existencia de un conflicto familiar.

De acuerdo con la información recabada por el periodista Rolando Barbano, el “Clan Sena” -como es conocida la familia de la pareja de la víctima en Chaco- se oponía al casamiento de César Sena y Strzyzowski. Esta fue una relación que comenzó por Tinder en 2021 y se casaron al mes. Él tenía 18 años y ella, 28, pero él mintió sobre su edad al principio.

La familia Sena no asistió al casamiento, no estaban de acuerdo con la relación. La razón que supone la familia de Cecilia es que la joven tenía una personalidad muy maternal y que adoptó ese rol con César Sena. Lo impulsó a estudiar Medicina y empezó a modificar la rutina de vida que lo alejaba del clan, pero la familia quería que el joven continuara con el legado dentro de la militancia.

Según los detalles que obtuvo el periodista sobre la investigación, César Sena estaba convencido de que iba a mudarse con su pareja a Ushuaia y ella también se sentía aliviada por poder mantener distancia con la familia de su esposo. Strzyzowski pensaba que, a través de contactos políticos, el joven había conseguido un empleo y que iban a viajar. Él fue a buscarla e, incluso, dejó un perrito suyo en casa de la familia de la víctima. Todo aparentaba ser un viaje, pero algo pasó dentro de la casa de la conocida familia chaqueña cuando la pareja llegó allí. Nunca hubo pasajes para ir a Ushuaia.

Los celulares de César Sena y de Cecilia Strzyzowski siempre estuvieron juntos y los Sena cambiaron de teléfonos el 2 de junio, el día en que desapareció la víctima. Los últimos dos lugares donde el aparato de la mujer emitió señal son en la casa de sus suegros y en el campo donde se encuentra una chanchería, el mismo sitio en el que se encontraron restos calcinados de ropa, papeles y restos óseos.

Resta determinar si los huesos pertenecen a una persona. Sin embargo, el fiscal del caso no descarta que hayan descuartizado a Cecilia en ese terreno. Ahora, desde el entorno político, la estrategia es desvincular a los padres de Cécar Sena del presunto femicidio.

Qué se sabe sobre la desaparición de Cecilia Strzyzowski

El caso mantiene en vilo a Chaco porque involucra a una poderosa familia de la provincia, vinculada al gobierno de Jorge Capitanich. El principal sospechoso de la desaparición se entregó y es hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes fueron detenidos este sábado.

En las últimas horas, la investigación avanzó y se ordenó la detención de un casero que estaba prófugo de la justicia en otra causa por violencia de género.

Cecilia y César se conocieron en 2021 a través de la aplicación Tinder y entablaron una relación que fue creciendo con el tiempo. Sin embargo, desde el principio estuvo cargada de mentiras, ya que él aseguró que era mayor -dijo tener 27 y tenía 22- y se presentó como arquitecto, cuando milita desde la cuna en el Movimiento liderado por Emerenciano.

Aunque aparentaba ser una relación “perfecta”, con el correr de los meses las peleas se multiplicaron. Pese a ese panorama, los jóvenes decidieron casarse.

Según detalló Ángela, hermana de la desaparecida, “la mamá de César no aceptaba la relación entre ellos”. En ese sentido, fue la misma chica quien le pidió a su familia no vincularse con los Sena: “Nos había pedido que nos mantuviéramos alejados. Ella supuestamente no le tenia miedo a él, pero si al ambiente de él. Nunca tuvimos mucho contacto con ellos, nunca los conocimos. Ni siquiera fueron al casamiento”.

Asimismo, le parecía extraño que su pareja siempre anduviera armado. Gloria Romero, madre de Strzyzowski, contó: “César salía a todos lados con un arma de fuego, ya que manifestaba que era perseguido políticamente, y que era persona con tratamiento psiquiátrico y psicológico”.

Para Mercedes, su tía abuela, Cecilia era todo lo contrario: “Una chica muy aplicada, limpia, ordenada, tenés que ver su escritorio como está todo ordenadito y muy mimosa y muy apegada”, describió a medios locales. Esa dulzura también la demostraba con sus perritos, quienes ocupaban gran parte de su tiempo.