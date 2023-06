"Convocaré a todos": Jaldo prometió un gobierno plural

Sobre el cierre de la entrevista que dio en el programa Panorama Tucumano de La Gaceta, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, hizo un anuncio muy poco oído en la historia política comarcana.

“Voy a convocar a la oposición; estoy esperando para hablar con (Roberto) Sánchez; voy a hablar con todos los legisladores, por medio del presidente de la Cámara, Miguel Acevedo... Trataré de hacer un Gobierno participativo, plural, abierto”, adelantó quien fue el candidato a gobernador más votado en la elección del domingo.

Hablaba, precisamente, como mandatario provincial electo, pues solo resta el paso legal de su proclamación, por parte de la Junta Electoral Provincial (JEP). “Durante la campaña, la oposición hizo muchas propuestas que podemos poner en marcha; si la voluntad de ellos es cambiar Tucumán, les voy a dar la posibilidad de aplicar esas propuestas, dentro de la racionalidad y del sentido común”, añadió.

Su anuncio de Gobierno abierto sonó muy a tono de deseo como epílogo de una vida dedicada a la política. “Empecé a militar en 1983, cuando volvió la democracia, como muchos jóvenes de aquella época. Al mes del retorno de la democracia me afilié al peronismo, y nunca me fui de ahí. Llevo 40 años en esto; me han visto pasar por todos los cargos. Ya no le puedo vender nada a nadie; ya me conocen, lo bueno y lo malo. Hoy tengo 65 años; el peronismo y Tucumán me dieron de todo; ¿a qué más puedo aspirar? A tener un muy buen Gobierno, abierto, participativo, que pueda dar las soluciones de fondo que necesita la provincia. Quiero devolverle a Tucumán parte de lo que me dio. Me tengo mucha fe; y tomaré muchas decisiones de fondo”, afirmó Jaldo.

De hecho, no solo prenunció un llamado a los espacios políticos opositores; también se dirigió a los empresarios. “Voy a trabajar a la par del sector privado, para comprometerlo y que nos ayude. El Estado debe ser un solucionador de problemas, no crearlos; no debe ser una mochila de plomo para el que produce”, avisó.

En otro tramo de la entrevista a Federico van Mameren, conductor de Panorama Tucumano, Jaldo defendió el sistema electoral vigente, en lo que respecta a transparencia; pero admitió que resulta muy confuso para el elector. “Con mucho respeto; yo no subestimo a los tucumanos. El domingo votó más del 80% (del padrón); ¿todos vendieron su voto? El sistema es transparente. Que haya 20 fiscales es sinónimo de un buen control. Me pongo contento cuando veo 20 fiscales, porque es una elección bien fiscalizada. Pero es complejo. Quizá le estamos haciendo difícil la tarea de votar al votante. Se la simplifiquemos, para que se pueda expresar. Hay muchas formas; el voto electrónico es una. Y, si hay consenso, no tenemos problemas en empezar a implementarlo”, dijo Jaldo. Y sugirió, además: “esto tiene que ver con volver a fortalecer a los partidos políticos, la esencia de la democracia”.

En ese sentido, se posicionó a favor de que se lleve a cabo una reforma constitucional. “Pero la enfoquemos pensada en la gente. Pongamos en el texto que es obligación darle agua, cloacas, energía eléctrica y vivienda a la gente. De una vez debemos hablar de los problemas reales que estamos teniendo”, expresó.

Sobre ese punto, Jaldo consideró que el principal problema tiene que ver con la seguridad; y dentro de esta le dio un rol protagónico a los estupefacientes. “El 90% de los delincuentes consume. La droga tiene incidencia directa en la inseguridad; y es responsabilidad de los tres poderes del Estado. Si no reconocemos y encaramos los problemas, Tucumán nunca cambiará”, dijo.

Sobre el escrutinio

Jaldo dedicó varios minutos de la entrevista a la cuestión electoral. Afirmó, por ejemplo, que la diputada Rossana Chahla ganó como intendenta de San Miguel de Tucumán. “Nosotros somos ordenados; tenemos las planillas de todas las mesas de la sección; desde la 1 hasta la última. Chahla está ganando por más de 4.000 votos”, subrayó. Minimizó la falla técnica que se dio en el sitio web oficial del conteo provisorio. “No le podemos poner dudas a la comunidad. Si quieren abrir todas las urnas, las abramos. Lo importante es trasmitir transparencia. El escrutinio dará el resultado; pero nosotros pusimos fiscales, y tenemos las planillas ordenadas, tenemos el resultado. Pero vamos a respetar el veredicto de la JEP”, adelantó.

En cuanto al comportamiento de los electores, dio su lectura. “Los votos que perdió Fuerza Republicana (N. de la R.: grosso modo, unos 100.000, respecto de la elección de 2019) vinieron al Frente de Todos. La gente nos vio como opción, con una mayor expectativa. Hoy ya estamos en el 56% de los votos. Hay que analizar mucho esta elección, se dieron varios fenómenos”, sugirió.

Durante la entrevista dejó en claro que su relación con el gobernador saliente, Juan Manzur, es muy buena; al punto que adelantó que buscarán que integre una fórmula presidencial. “Nuestro espacio político seguirá buscando forma de que los tucumanos tengamos injerencia nacional. Y yo y el Partido Justicialista acompañaremos a Manzur en lo que decida. Estamos cansados de que nos gobiernen los porteños”, manifestó el gobernador que será proclamado como tal una vez que finalice el escrutinio definitivo. /La Gaceta