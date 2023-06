Beatriz Ávila (Juntos por el Cambio) remontó en el inicio del escrutinio definitivo y redujo a sólo tres cifras la distancia que tenía con la candidata oficialista Rossana Chahla. Se escrutaron 14 mesas de la Capital que no habían sido cargadas en el conteo provisorio, las cuales arrojaron 2.087 boletas para la senadora y esposa de Germán Alfaro, y 924 para la diputada y ex ministra de Salud.

Si se suman los números que arrojó el escrutinio provisorio (se procesaron 1.135 mesas de 1.338) con los que se obtuvieron ayer, Chahla se mantiene arriba en la carrera por la Intendencia de San Miguel de Tucumán con 129.164 votos. Ávila, en tanto, logró acercarse y cosecha 128.328 votos. Es decir que hasta anoche las separaban sólo 836 boletas.

La definición en la categoría para intendente mantiene tenso el ambiente político entre el Gobierno y la Municipalidad. Con una elección histórica, la candidata del oficialismo cuenta con chances concretas de quedarse con la sede de 9 de Julio y Lavalle. En Casa de Gobierno sostienen que se impone la diputada. Sin embargo, Juntos por el Cambio afirma que -según números propios- la ganadora es Ávila y que hubo una manipulación en la carga de datos del centro de cómputos para perjudicarla.

En estas 14 mesas que se contabilizaron ayer, la fórmula encabezada por Roberto Sánchez (JxC) sumó 2.260 boletas contra 837 que fueron para Osvaldo Jaldo (FdT). En tanto que en la categoría para legisladores y concejales, quedó primera Valores para Tucumán (Lista 390), con 516 y 508, respectivamente.

Custodias celosas

Largas filas, cientos de fiscales, candidatos, demoras, tránsito cortado, mucha seguridad y decenas de cajas con miles de planillas partidarias. Ese fue el paisaje que arrojó el inicio del escrutinio definitivo, el recuento formal de los votos que realiza la Junta Electoral Provincial (JEP) para proclamar legalmente a las 374 autoridades electas.

Unos 400 interesados de las decenas de listas de la Capital accedieron ayer al salón de recuento en Mendoza 1.050, donde se montaron 20 boxes para las tareas. Para ingresar tuvieron que dejar asentados sus datos y sortear el control de Gendarmería, que incluye un detector de metales y la revisión de mochilas.

El inicio formal del recuento estuvo a cargo del secretario de la JEP, Darío Almaraz, quien leyó ante los presentes la Resolución 335 del órgano fiscalizador. El presidente de la Junta, Daniel Leiva, y los vocales Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila, resolvieron que el escrutinio definitivo comience con las 203 mesas de la Sección Capital que no fueron computadas y se continúe luego con las 1.135 que ya fueron cargadas. Se continuará luego con el Oeste, comenzando con las mesas que no pudieron ser controladas. Cuando se agote ese conteo se iniciará con la Sección Este, bajo la misma metodología. En total hay 432 telegramas que no pudieron ser cargados en el escrutinio provisorio. El domingo se votó en 3.893 mesas de 484 escuelas.

A partir de hoy el escrutinio se realizará en 20 boxes en simultáneo y en doble turno: de 8 a 13 y de 15 a 20, aproximadamente. El vocero de la JEP, Carlos Amaya, brindará en el corte del mediodía y de la noche las novedades, dado que no se permite a la prensa presenciar el recuento. Además, explicó que no es fácil estimar un plazo de finalización del escrutinio ya que la tarea se ralentiza cuando aparecen diferencias en las planillas o se abren las urnas para el recuento. / LaGaceta