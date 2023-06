La contienda fue reñida. Por tercera vez consecutiva Juntos por el Cambio (JxC) retuvo la intendencia de Concepción. Pero esta vez lo logró con una estrecha diferencia. De acuerdo a datos que faltan ser confirmados por la Junta Electoral, Alejandro “Cacano” Molinuevo, el actual intendente interino, cosechó 16.210 sufragios contra 14.893 del “jaldista” Raúl “Rulo” Albarracín que, luego de separarse de JxC, fundó el Partido de la Restauración Social (PRS). La diferencia es de 1317 votos. Atrás quedó tercero con 7.750 el postulante oficial del Frente de Todos (FdT), el “manzurista” Miguel Abboud. En los comicios del 2019 Roberto Sánchez logró ser reelegido al frente del municipio por 23.057 votos contra el Frente Justicialista por Tucumán que logró 11.816. Es decir que entonces el margen a favor fue de 11.241 sufragios. Ahora el peronismo divido sumó 22.643. Tuvo un repunte de más de 10.000 votos. De estos cerca de 7.000 fueron arrebatados a JxC. El corte de boletas fue notable. Pues Sánchez mantuvo casi la misma cantidad de votos que en la anterior elección. Así las cosas a Molinuevo le espera en la próxima gestión a iniciar un Concejo Deliberante con la mayoría peronista: de las 12 bancas ocho serán ocupadas por la oposición. De los nuevos ediles cinco son del espacio de Albarracín: Federico Fúnez, Gabriel Jiménez, Marcelo Kresseler, Franco Morelli y Nicolás Albornoz. El Frente de Todos (FdT) consiguió tres bancas: Néstor Portugal, Mercedes Benítez y Alberto Russo. En tanto JxC sumó cuatro: Francisco Herrera, Agustín Isa, Carlos Mazzuco y resta que se defina la cuarta banca entre María Inés Tarulli y Luis Zelarayán. Albarracín, pese a no lograr el triunfo, dijo estar gratificado con los casi 15.000 votos que le brindaron su apoyo. “Sabíamos que era una tarea difícil porque enfrentábamos al oficialismo municipal que utilizó la presión, el miedo y la estructura para captar votantes y también tuvimos en contra al oficialismo provincial que fue funcional al candidato de Sánchez”, sostuvo.

Angustiante espera

Molinuevo esperó hasta último momento para festejar. La definición tardó en un conteo voto a voto. Fueron las escuelas del microcentro las que sellaron su triunfo. “Cacano” Ayer en conferencia de prensa habló, ya relajado, de la difícil contienda. “Sabíamos que iba a ser difícil. Nunca nada nos resultó fácil en Concepción. En el 2019 Sánchez estaba muy fuerte ya que venía de hacer una gran gestión. Por eso le resultó más cómoda la elección. Pero esta fue muy reñida. Es que hubo un aparato provincial que ha invertido fondos que estuvieron a la vista. Y lo hizo fuertemente con dos candidatos que ya compitieron en dos ocasiones” explicó el electo intendente. . Dijo estar “orgulloso” de un resultado que se dio con un equipo que trabajó sin respiro. Molinuevo convocó a todos los sectores sociales y políticos “a trabajar unidos por el triunfo de Concepción” dijo. “Ahora, después de estos comicios, debemos seguir avanzando en procura de construir una gran ciudad” remarcó. Aventuró que en el gobierno nacional “van a venir cambios que nos pueden beneficiar en obras vitales”. Lo dijo en alusión a una posible conquista de la Casa de Rosada por parte de JxC. “Tenemos proyectos importantes como la avenida de circunvalación, el Canal Magallanes, el Polideportivo, la culminación del Centro Cultural y la instalación de la Facultad de Agronomía, entre otros” indicó. Aseguró que entre sus prioridades está el “fortalecimiento de la estructura educativa”. “La educación es fundamental para transformar la realidad de la gente. En esta crisis económica, la decadencia educativa ha conducido a la proliferación del clientelismo” apuntó

Jaldo

Molinuevo se refirió también de su relación con el gobernador electo Osvaldo Jaldo y de la agenda de demandas que insistirá en plantearle. “Con el vicegobernador hemos tenido una relación de respeto en lo institucional cuando estuvo al frente del P.E. Iba a verlo en nombre de los concepcionenses. Algunas veces fui bien recibido, otras no tanto. Uno tiene que respetar la investidura sea el gobernador que sea. Y al mismo tiempo yo tengo el deber de hacer valer el derecho de los vecinos de Concepción” expuso. Así dijo que en ese marco “entendemos que la Ley de Coparticipación debe ser modificada, como también la Ley Electoral de acople”

Suprema Corte de la Nación

“Vamos a seguir -apuntó- de manera administrativa con estos temas Y si no tenemos respuestas tendremos que recurrir a la “última ratio” o razón, como lo hizo La Rioja o Neuquén. Pediré a la Suprema Corte de Justicia que intervenga, contando lo que pasa en Tucumán”. Sostuvo que “ahora quedó muy a la vista los defectos de la ley electoral y el repunte del clientelismo”. Contó que con frecuencia recurre a foros de intendentes en los que “nadie puede entender o creer esto de los acoples”. “No existe en ningún lado. Les explico que es una colectora. Y me dicen que así no se le va a ganar nunca a la que la hizo y por eso se la tiene que cambiar, instrumentando además la boleta única de papel” indicó. También aseguró que insistirá con su iniciativa de municipalizar la SAT. “Pensamos que de esa manera se puede dar una solución más rápida al vecino. En Córdoba, Mendoza y Balcarce (Bs.As), han municipalizado y llegan al vecino con soluciones concretas y rápidas” observó. Molinuevo anticipó, por otro lado que instrumentará cambios en su gabinete de gobierno. “Es momento de darle a la gestión un nuevo impulso. Y para eso hay que modificar la estructura. Es necesario disponer de gente que venga con nuevo ímpetu. Es una cosa natural después de ocho años con el mismo equipo”, remató./LaGaceta